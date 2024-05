バックストリート・ボーイズのメンバー、ニック・カーターと、ニックの弟で2022年に逝去したアーロン・カーターの私生活に伴う疑惑や論争に迫るドキュメンタリーシリーズ『Fallen Idols: Nick and Aaron Carter(原題)』が米Discoveryのミステリー専門チャンネル「Investigation Discovery」にて2024年5月27日、28日に二夜連続で放映されることとなった。が公開されている。

兄ニックは1993年よりバックストリート・ボーイズとして活動を開始し、「Everybody (Backstreet's Back)」「I Want It That Way」などヒット曲を多数輩出し、2000年代にはソロ活動をスタート。弟アーロンも9歳でバックストリート・ボーイズの前座を務め、1998年にセルフタイトルアルバム「Aaron Carter」でデビューした。アーロンは2022年、34歳の若さで亡くなっている。

本シリーズは、トップアイドルとして栄華を極めた2人のダークサイドに焦点を当て、性的暴行によりニックを告発した3名の女性のインタビューや、アーロンが生前に対峙したメンタルヘルス、彼を早すぎる死に導いてしまった薬物依存などの諸問題に踏み込む。ニックについては告白そのものだけではなく、女性たちが被害を公にしたことで、彼女たちが現在に至るまで受けてきた反発を時系列で追うほか、アーロンがニックを批判し、告発した女性たちの支援につくこととなった兄弟の関係性の変化についても詳らかにしていく。



予告編映像では、ニックの元恋人だった女性がインターネット上で受けた誹謗中傷やハラスメントの様子が映し出される。しかしアーロンがソーシャルメディアにて「僕の兄貴が君をレイプしたことを知っている」と配信したことから事態は急変。アーロンの身に危険が及び、カーター家も機能不全に陥っていく。「有名な家族の一員になるということは、真実にたどり着くのが難しくなるということ。『無法状態』という言葉で表すのが一番ぴったりくる」「ジェットコースターの蝶番が外れるのを見ているようだった」と関係者は当時を回想する。

2022年11月、アーロンは惜しくもこの世を去った。ニックは「心が張り裂けそうです。弟と僕は複雑な関係にあったとしても、彼への愛が褪せたことなどありませんでした。」と哀惜の念をいた。

『Fallen Idols: Nick and Aaron Carter(原題)』は「Investigation Discovery」にて2024年5月27日、28日に二夜連続で放映。米Maxにて配信も予定されている。

Source:,

The post first appeared on .