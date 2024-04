Version2.0リリース！Knightcore Kingdom(ナイトコアキングダム)

SEVEN&EIGHT HOLDINGSは、Google Play ベストオブ 2022 アワーズ 台湾MIT(Made in TW)受賞ゲーム「Knightcore Kingdom(ナイトコアキングダム)〜王領英雄〜」が0.5周年を経過し、大型アップデート「Version2.0」をリリースすることを発表しました。

2024年4月18日(木)定期メンテナンスにて、Ver.2.0への大型アップデートを実施しています。

Knightcore Kingdom(ナイトコアキングダム)〜王領英雄〜Ver.2.0

Ver.2.0では新規サーバーを追加、遊びやすくするため、「体力」の廃止や「兵種」の仕様変更など様々な調整を行いました。

戦闘画面も大きく変わり、今までとは違った戦略が楽しむことができます。

大型アップデートを記念して、Half Anniversary「Version2.0」大型アップデートキャンペーンを開催します。

またダウンロードプレイするとAmazonギフトカード100円分が抽選で1000名様に当たるキャンペーン開催するほか、ゲーム内お知らせに掲載された方法で応募すると、抽選で大人気を博した「オリジナルサウンドトラック」がもらえるキャンペーンを実施します。

新規プレイヤーの方及びカムバックプレイヤーの方へ遊びやすい様々なキャンペーンが用意されています。

各キャンペーンの詳細等につきましてはゲーム内お知らせにて確認してください。

ダウンロードリンク

App Store :

https://apps.apple.com/jp/app/id6450690418

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=knightcore.kingdom

■Half Anniversary「Version2.0」アップデート内容

・「体力」を廃止。

体力を使用していたコンテンツは回数性に変更。

・「軍団」の調整。

兵種と英雄は分けず、一緒に表示。

兵種は英雄の装備として装備可能になる。

・「戦闘画面」の調整。

英雄は既に出撃した状態となり、戦闘が自動で開始されるように変更。

・その他システムやコンテンツ等の変更に伴う調整、UIなどの改善

※アップデート、本キャンペーン概要は予告なく変更する可能性があります。

英雄情報

ワールド

戦闘画面

編成画面

派遣機能1

派遣機能2

兵種情報

■Amazonギフトカードキャンペーン

公式X:

Tweets by 78hd_kk

本キャンペーンはSEVEN&EIGHT HOLDINGS による提供です。

本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

本アカウントまでお願いします。

本キャンペーンは変更または中止する場合があります。

Amazon、 Amazon.co.jp およびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

「オリジナルサウンドトラック」キャンペーン

公式《王領英雄》オリジナルサウンドトラック-崩月之暁

公式《王領英雄》オリジナルサウンドトラック-崩月之暁

《無常へと変化した現実を受け入れる事で永遠に変わらぬ記憶となる》

本オリジナルサウンドはキャメロットの世界に住む人々が遭遇した「改変」、その現実への「受け入れと再建」が人々を強くしたと言う概念をメインテーマとして制作、設計したアルバムになります。

また《王領英雄》ゲーム本作のコンセプト通り、CD本体には異変が起こった月、加えて外装に施された物理的な特殊な可動加工によって、劇的に変化したキャメロットの五大都市、キャメロットに住む人々の心情までもを忠実に再現されています。

<ゲーム紹介>

Google Play ベストオブ 2022 アワーズ 台湾MIT(Made in TW)受賞ゲーム、ナイトコアキングダムが日本で予約開始!守るも攻めるも猫が王様の世界でタワーオフェンスバトルを楽しもう!

隕石の落下で世界が崩壊した原作の未来を描いたストーリー!仲間と共に世界の復興を目指していく本格的なタワーオフェンス型RPG!メイン画面の音楽やバトル時の音楽制作には「ブダペスト交響楽団」が関わり、臨場感のある圧巻の音楽がプレイヤーを魅了!

<キャラクター紹介>

アニメ風イラストで描かれたキャラクターが躍動的に動き、着せ替え機能も搭載!バトルでは3Dの可愛いデフォルメキャラがわちゃわちゃ動き、見ていて可愛く楽しい!

<バトルシステム紹介>

部隊を率いて敵が守る防衛線を突破する爽快感がたまらない!

バトルは守りの「タワーディフェンス型」ではなく、攻めの「タワーオフェンス型」。

そのステージ数は圧巻の1,000以上でやり込み度MAX!3つの属性相性システムを上手に利用し、敵の弱点属性を狙って攻略していこう!

<育成システム紹介>

レアリティアップ機能でハズレキャラなし!

全キャラクター最高レアリティまで育成できるので好きなキャラを育成しよう!また武器を装備させたり、キャラクター同士の絆を発動させたり、育成要素満載!

<ミニゲーム紹介>

毎日がまるで縁日気分!射的ゲームなどのミニゲーム多数実装!

報酬はガチャができるアイテムなどが入るので毎日ミニゲームを楽しもう!

<世界観紹介>

ここは猫が王様の世界。

この世界の各都市に存在する領主は、世界の王である猫のペイラ王に従属。

それぞれの領主達は各都市の所有者であった月の民を信奉しており、また月の民の遺跡でこれらの土地の歴史の研究していた。

しかしある日、天空に存在する月の星が謎の力を受けて崩壊、無数の隕石がキャメロットの大地を襲う。

この強大な衝撃により重力波が歪んだことで「時空の穴」が発生、そんなキャメロットへ時空の穴を通じて次々に魔物が襲来する。

プレイヤーはキャメロットを復興する為に英雄や兵士を集め、魔物を撃退し、時空の穴を塞ぐことを目標を掲げ、物語が進む。

