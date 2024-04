回転寿司チェーン「かっぱ寿司」では、福島テレビ「サタふく」内のコーナーにて、サタふくMC野村浩二さん(江戸むらさき)と開発したコラボメニューを販売!

2024年3月30日(土)から4月24日(水)までの期間限定で「福島県産 釜揚げしらすを使った福島県限定寿司」4商品などが楽しめます☆

かっぱ寿司×福島テレビ「サタふく」コラボメニュー

販売期間:2024年3月30日(土)〜 4月24日(水)予定

販売店舗:かっぱ寿司福島県内店舗(全14店舗)

かっぱ寿司が福島テレビ「サタふく」内のコーナーにて、サタふくMC野村浩二さん(江戸むらさき)と開発した「福島県産 釜揚げしらす」を使った4商品などが、期間限定でかっぱ寿司福島県内14店舗限定で登場。

野村浩二さんのアイデアとかっぱ寿司の商品開発力が光る福島県限定オリジナル寿司です。

サタたたく包み

価格:一貫110円(税込)

サーモンと生たこのたたきを和風ごまドレッシングで和えて、たくあんとねぎをトッピングしたお寿司です。

※持ち帰りの際は軍艦での提供

卵黄ソース使用 釜揚げしらすの卵黄包み

価格:一貫143円(税込)

「福島県産 釜揚げしらす」のふっくらした食感と旨み、卵黄ソースを風味豊かな海苔でくるんで堪能できるお寿司です。

※店内飲食限定

※辛※ラー油使用 卵黄ソース使用 釜揚げしらすのザク旨ラー油卵黄包み

価格:一貫143円(税込)

旨辛のラー油とまろやかな卵黄ソース、「福島県産 釜揚げしらす」の旨みが相まったおいしさを楽しめます。

※店内飲食限定

ふくたん肉球巻 ホワイト

価格:297円(税込)

たくあんととびこの上に、福島県産 釜揚げしらすを盛り込んだ「ふくたん肉球巻 ホワイト」

福島テレビのマスコットキャラクター「ふくたん」の愛らしい肉球をイメージしています☆

※店内飲食限定

ふくたん肉球巻 ピンク

価格:297円(税込)

こちらも、福島テレビマスコットキャラクター「ふくたん」の肉球をイメージしたお寿司です。

「ピンク」は、とねぎとろを盛り込んでいます。

※店内飲食限定

「ふくたん肉球巻」は、オリジナルシート付き

賞品:

・番組(浜中アナ)缶バッチ1個

・野村さんコーナーステッカー1枚

・サタふくエコバッグ1つ

回答期日:2024年4月24日(水)まで

「ふくたん肉球巻」限定で、オリジナルシートが付いています。

シートのQRを読み込んでアンケートに答えると、抽選で10名に「サタふく」オリジナルグッズのセットがあたります☆

【やんちゃ企画】サタふく丸

価格:539円(税込)※店内飲食限定

サタふく丸のネタ:

・いくら

・福島県産 釜揚げしらす

・サーモンたたき

・ねぎとろ

・たくあん

・大葉

・きゅうり(かっぱ巻)

「福島県産 釜揚げしらす」やかっぱ寿司の人気ネタである「サーモン」「ねぎとろ」などをふんだんにのせ「いくら」をトッピングした、贅沢なお寿司です!

福島県のかっぱ寿司でのみ楽しめる、期間限定のお寿司。

かっぱ寿司×福島テレビ「サタふく」コラボメニューは、2024年3月30日(土)から4月24日(水)までの期間限定で、かっぱ寿司福島県内14店舗限定で提供中です。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了になる場合があります

※掲載写真はイメージです

