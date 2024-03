タイドラマ『Two Worlds』が3月21日(木)22時から、フジテレビが運営する動画配信サービスFODにてタイ本国と同時に配信されることが決定した。

同作はタイの長編BL小説を実写化した甘く切ない本格ラブストーリー。時空を超えた2つの世界・パラレルワールドを舞台に、タイ、クラム、プーパーという3人の男性による2つの恋愛模様を描く。

(左から)ナット・ナタシット、マックス・コーンタット (C)2024 Kongthup Production Co., Ltd. All Rights Reserved.

タイはマックス・コーンタット、クラムはナット・ナタシット、プーパーはガン・タナワットが演じる。『WHY R U?』『Close friend』『Cutie Pie』などの話題作でも知られるマックスとナットの再共演となり、先行公開されたパイロット版は再生回数が142万回(2024年3月4日現在)を超えている。