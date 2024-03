米オハイオ州で先月中旬、 警察 車両に追跡されていた乗用車がコントロールを失い、道路脇に逸れて横転。乗用車を運転していた30歳の男が運転席から宙高く放り出された。当時の様子はカメラが捉えており、オハイオ州にあるテレビ局のYouTubeチャンネル『WKYC Channel 3』などが伝えて注目された。オハイオ州のノース・オルムステッド 警察 は先月18日午後5時27分頃、地元のショッピングモールの近くでナンバープレートがなく、 ブレーキランプが故障したまま走行するクライスラー社のPTクルーザーを発見し、路肩に車を停めるように指示した。

車を運転していたのはアントワーヌ・L・リンジー(Antoine L. Lindsey、30)で、 警察 の指示を無視して徐々にスピードを上げると、片道2車線の道路を時速130キロ(81マイル)超のスピードで走り抜けた。そして応援に駆けつけた 警察 官が道路脇に待機し、車両を強制的に停止させる機材「ストップ・スティック」をPTクルーザーの下に放り込んだが上手くいかず、アントワーヌはそのまましばらく走行を続けた。ところがPTクルーザーは、他の車を追い越そうとしてコントロールを失い、雪が積もる道路脇に突っ込んで数回横転。アントワーヌは運転席から宙に放り出され、少なくとも地上6メートル(20フィート)の高さまで舞い上がった。こうして 警察 官は、地面に叩きつけられてもがくアントワーヌに銃を向け、その場に留まるよう促した。当時の動画では、事故を起こした車の中から子供の泣き声が聞こえてくるのが分かり、 警察 官が確認したところ、後部座席の チャイルドシート にシートベルトをしたまま座っている子供(1)を発見したという。 警察 官によると、子供は怪我をしているようには見えなかったものの、念のため病院に搬送されて検査を受けたそうで、 奇跡 的に無事だった。一方のアントワーヌは、「命に別状がない程度の怪我をした」と伝えられており、病院で手当てを受けたという。その後の調べで、アントワーヌは当時、免許停止処分中だったこと、また銃器を不法に所持していたことが判明しており、 警察 の指示に従わず、子供を危険に晒したことや銃の不法所持の容疑で逮捕された。なおこのニュースには、「PTクルーザーは時速104キロ(65マイル)がいいところでは? よくあれだけのスピードが出せたものだ」「PTクルーザーで 警察 の追跡を逃れようとするなんて! あれはまるで芝刈り用トラクターみたいなものだからね」「子供が無事でよかった」「子供がシートベルトをしていたことが救い」「これはひどいね」「大人しく停車すればよかったのにね」「運転手はシートベルトをしていなかったのだろうね。あれだけ飛んだら骨折は間違いないだろう」「 警察 はよくやったよ」といったコメントが寄せられた。ちなみに昨年10月にはイタリアで開催されたスーパーカーツアーで、キャンピングカーを含む3台が絡む事故が発生し、フェラーリに乗っていた2人が死亡した。フェラーリがウィンカーを出さず、スピードを上げて無理な追い越しをしたことが事故に繋がったようだという。