日本の「わさび」が記憶力を改善してくれることが判明

そばや刺身の薬味として日本人の食卓に欠かせない「わさび」が、高齢者の記憶機能を向上させることが東北大学らの研究により判明しました。これは、わさびの有効成分が高齢者の記憶機能にとって有益なことを初めて証明したものだと、研究者らは述べています。

Nutrients | Free Full-Text | Benefits of Wasabi Supplements with 6-MSITC (6-Methylsulfinyl Hexyl Isothiocyanate) on Memory Functioning in Healthy Adults Aged 60 Years and Older: Evidence from a Double-Blinded Randomized Controlled Trial

https://www.mdpi.com/2072-6643/15/21/4608

Spicing up memory: Wasabi found to boost brainpower in seniors

https://www.news-medical.net/news/20231031/Spicing-up-memory-Wasabi-found-to-boost-brainpower-in-seniors.aspx

スパイスやハーブには健康上の利点があることが複数の研究で実証されており、例えばショウガとニンニクの摂取は、認知症の有無にかかわらず高齢者の認知機能を改善することが知られています。

今回の研究で、東北大学スマート・エイジング・カレッジの野中類准教授らは、わさび特有の辛みから抽出された「6-メチルスルフィニルヘキシルイソチオシアネート(6-MSITC)」の摂取が高齢者の認知機能に与える影響を調べる二重盲検ランダム化比較試験を実施しました。

試験の参加者は、仙台の地元紙の広告で募集した健康な高齢者72人です。参加者の性別は男性が19人、女性が53人で、年齢は60歳から80歳、平均年齢は65.43歳でした。年齢のほか、日本語が母国語で右利きなこと、食物アレルギーがないこと、認知機能に影響を与える薬剤を服用していないこと、精神障害・糖尿病・脳神経疾患・心疾患の既往歴がないこと、1日のアルコール摂取量がビール3本分未満であること、事前テストで認知機能の低下やうつ病の傾向が見られなかったことなどが条件として設定されました。

研究者らはまず、参加者を無作為に2つのグループに分けて、6-MSITCを0.8mg含むわさび抽出粉末100mgが入ったカプセルか、偽薬(プラセボ)のカプセル1つを毎日就寝前に12週間摂取してもらいました。

そして、研究内容や参加者がどちらのグループなのかを知らされていない心理検査士が実施した一連の認知テストにより、処理速度・注意力・短期記憶・ワーキングメモリ・エピソード記憶・実行機能・視覚空間能力が測定されました。

その結果、わさびサプリを毎日摂取した人はワーキングメモリとエピソード記憶のテストで優れた成績を示しました。エピソード記憶とは、自分が経験した出来事に関する記憶のことです。測定には論理的記憶を求めるテストと、物忘れでよく問題になる人の顔と名前を覚えるテストが行われましたが、いずれもわさびを摂取した人の方が結果が良好でした。

これに対し、プラセボを摂取した対照グループの人はどのテストでも認知機能の改善がありませんでした。また、ワーキングメモリとエピソード記憶以外の認知機能では、両グループの間に有意な差がありませんでした。

わさびに含まれる6-MSITCには、抗酸化機能と抗炎症機能があることが知られており、この作用が記憶力の発揮に重要な海馬内の炎症を抑え、酸化物質を減らして損傷から保護することで認知機能を改善してくれているのではないかと、研究者らは考えています。

医学雑誌・Nutrientsに掲載された論文の中で研究者らは、「本研究は、6-MSITCが高齢者のワーキングメモリとエピソード記憶を増強する可能性があるという科学的証拠を初めて示しました」と述べました。