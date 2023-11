アメリカでは、警察や消防への通報用緊急電話番号として「911」が使われている。しかし先日、緊急事態でなかったにもかかわらず幼い男の子が911に電話をかけてしまい、保安官が確認のために自宅を訪れることになった。男の子に通報したかどうかを尋ねると、可愛らしい理由とともにその事実を認め、思わず保安官も微笑んでしまったという。米ニュースメディア『Fox News』などが、当時の様子を捉えた動画とともに伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

先月31日、米フロリダ州ヒルズボロ郡保安官事務所に1本の通報が入った。しかし電話はすぐに切れてしまったため、スコット・プラハト保安官代理(Scott Pracht)が確認のために電話の発信地へ向かった。通報があったのは同郡リバービューにある民家で、当時の様子をスコット保安官代理のボディカメラが捉えていた。

スコット保安官代理が玄関ドアをノックすると、1人の女性が現れた。「911コールを受けたのですが」と尋ねると、女性自身は心当たりがなかったようで「ちょっと息子に聞いてみます」と言い、玄関を開けて幼い男の子を呼んだ。

女性の話によると、息子は機能制限がかけられた携帯電話を持っているという。しかしこのような携帯でも、通報用の番号には通話ができるようになっており、男の子は母親の目を盗んで勝手に911に電話をかけてしまったようだ。

女性は、「息子は911が何を意味するのか知らないと思います」とスコット保安官代理に話している。そして自分の携帯を持って出てきた息子に「この方に電話をしたの?」と女性が尋ねると、息子は「だってハグがしたかったんだ」と通報した理由を答えた。

それを聞いてスコット保安官代理は笑っており、男の子が駆け寄ってハグをすると、スコット保安官代理もギュッとハグを返した。そして女性が息子の携帯の発信履歴を確認すると、午後12時41分に911へ電話をかけた履歴がしっかりと残っていた。

男の子は、「おじさんの電話番号が911なのは知っているよ!」と無邪気に話しかけている。スコット保安官代理は、「911が何のためにあるのか知っているかい? 君自身や君の知っている人がトラブルに巻き込まれたり、助けを必要としている時に使うものなんだ。大事なことだから、911に電話をかける時には注意しなければいけないよ。緊急事態の時だけ使えるんだ。君自身や、君のママとか他の人が傷ついた時、あるいは誰かがやってはいけないことをしていた時には、911に電話をしてね。分かったかい?」と優しく丁寧に説明した。

男の子は自分がやったことがいけないことだと理解したようで、「ごめんなさい」と小さな声で素直に謝った。スコット保安官代理は「心配ないよ。グータッチだ」と明るく男の子に話しかけ、グータッチをして去った。動画の最後では、スコット保安官代理が無線で報告をしているようで、「ハグをしたかった男の子からの通報だったよ」と笑いながら話していた。

この動画がヒルズボロ郡保安官事務所のFacebookでシェアされると、「なんて無邪気で可愛いの」「優しい保安官でよかった」「心が温まるやり取りだね」「これは怒れないな」といったコメントが多数寄せられていた。

同保安官事務所のチャド・クロニスター保安官(Chad Chronister)は、「男の子の純粋な優しさには、とても感謝しています。ここの保安官代理らは、ハグをして地域の子どもたちに愛を広げていくことは大歓迎です。しかし911は緊急時のライフラインであることを知っておくことは重要です。私たちは保護者や教育者に、緊急サービスの適切な利用について子どもたちに教えるように推奨していますし、私たちも手助けいたします」とコメントした。

ちなみに2021年にはイギリスで、アニメで緊急通報番号の使い方を学んだ3歳の男の子が1人で通報して、意識を失って倒れた母親を救っていた。

画像は『Hillsborough County Sheriff’s Office 2023年11月2日付Facebook「Accidental 911 Call Leads to Heartwarming Moment」』『KKTV 2022年8月17日付「Mischievous monkey calls 911, sending deputies to zoo」(Source: Lisa Jackson, KEYT via CNN)』『Leon Hendrix 2022年2月1日付Facebook「My 3-year-old called 911 tonight.」』『New Zealand Police 2021年10月15日付Facebook「While we don’t encourage children to call 111 to show us their toys, this was too cute not to share」』『abc7chicago.com 2019年1月26日付「911 dispatcher assists young boy with homework emergency」(Lafayette Police Department)』『WSPA 2016年3月3日付「Toddler calls Greenville 911 with “pants emergency”」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)