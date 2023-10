オウムやインコは言葉を真似るのが得意だが、フランスで3年前に盗まれたヨウムは、そのおしゃべりが功を奏して無事に飼い主と再会した。ヨウムは警察に保護された際、自分の名前を叫んでいたことから、すぐに飼い主が特定できたという。フランスの日刊紙『La Provence』などが伝えている。

フランスのマルセイユ旧港付近で9月末頃、パトロール中の警察官がシャルル・プリュミエ通りの歩道でヨウム(アフリカハイイロオウム)を売ろうとしている業者を発見した。一般社団法人「バードライフ・インターナショナル東京」によると、ヨウムは世界で最も密売の対象となる鳥であり、野外で捕獲されたヨウムの国際取引は基本的に禁止されている。

そのような背景から警察はこのヨウムを押収することになったが、警察官が檻に近づくと、中にいたヨウムが「ジャコ! ジャコ!」と叫び出した。その時に警察官のひとりが、同僚から2020年に“ジャコ(Jako)”という名前のヨウムが盗まれた話を聞いたことを思い出した。

その同僚は「もし、ジャコが見つかったら自分の名前を喋ると思う」と話していたという。ヨウムは一旦、動物保護施設に預けられたものの、保護した警察官からヨウムのことを聞いた飼い主は早速、翌日に会いにいった。するとヨウムは自分の飼い主だと気づいて、「ジャコ!」と何度も叫んだそうだ。

ジャコは自分の名前を忘れなかったことで、3年後に飼い主と再会を果たしたのだった。米ニュースメディア『New York Post』によると、ヨウムは1羽で約2000ドル(約29万8000円)の価値があり、違法取引のために盗まれることが多いという。

ちなみに2012年5月、神奈川県相模原市で保護されたセキセイインコは、警察署で「ピーコちゃん!」と自分の名前を発し、さらに住所まで喋り出したことで無事に飼い主のもとへ届けられていた。

また昨年12月には、オーストラリアで強盗を追い払ったコンゴウインコが話題になった。インコは飼い主が留守中の夜、強盗が窓ガラスを割って侵入しようとしたところ、警報のような大声で鳴き叫んだ。強盗は周囲に気づかれてはまずいと思ったのか、すぐに退散したという。

