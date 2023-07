赤ちゃんが誕生する瞬間を共有することができる立ち会い出産には「感動的だった」「立ち会って良かった」「母は強いと感じた」「壮絶だった」など様々な声があがるというが、アメリカ在住の32歳の男性にとってはかなりの衝撃だったようだ。このたび分娩室内での男性の表情を捉えた動画がSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいる。アメリカの朝の情報番組『TODAY』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

米アーカンソー州ジョーンズボロに住むブレット・シルズさん(Brett Sills、32)は今月8日、パートナーのアマンダ・ルーロスさん(Amanda Roelofs、30)との間に授かった3人目、ブレンリーちゃん(Brynlee)の出産に立ち会った。

分娩は6時間に及んだが、ブレンリーちゃんが誕生する瞬間の様子は病院の医療技師が捉えており、アマンダさんはそれらの写真を病室に戻ってから見たという。

アマンダさんは「出産後、しばらくしてからだった。分娩中の写真を見ていたら可笑しくてたまらなくなってね。義姉に送ってみると『これはSNSに投稿すべきよ。きっとすごい反響があるはずよ』と言われたの」と当時のことを振り返る。

アマンダさんが噴き出すほど笑った理由は、分娩台の上で苦しむ自分のすぐ隣で立ち会っていたブレットさんで、「目の前で起きていることが信じられない」といった様子で顔が引きつっている。ショック状態なのは一目瞭然で、赤ちゃんが取り上げられた場面では目を見開き、体を硬直させているようである。

プライベートな写真ではあったものの、アマンダさんは早速これらの写真をFacebookに投稿。すると義姉の目論見が見事に当たり、大反響を巻き起こした。

ちなみに交際して6年になるアマンダさんとブレットさんとの間には、カリアちゃん(Kaleigha、5)とキャメロン君(Kameron、3)の2人の子供がいて、ブレットさんは「立ち会いは初めてではなく、2人目の息子の時もずっと見ていたし、その時もクレイジーだったよ」と明かしている。

そして3人目の出産について「今回は特にすごかったね…。赤ちゃん誕生の瞬間を見ることに、自分が慣れることはないだろうね」と述べ、目を丸くしてこう続けた。

「私が見ていたのは赤ちゃんの頭だよ。中から髪の毛が見えてね。頭は最初、野球のボールくらいだったのに、いきなりマスクメロンの大きさになったんだ!」

一方で看護科の学生だというアマンダさんは「ブレットが立ち会う時はいつも、分娩室で私の脚を持っていてくれるの。でもいざとなると直視せず、これまでは顔を背けていたわ。それが今回は、医師がそうはさせなかった。それで私が力んでいる時、彼は下腹部から下を凝視していたのよ!」と明かすと、「これって素晴らしいことよね」と笑った。

アマンダさんは、トラックドライバーとして働くブレットさんのことを「最高の父であり、パートナー」と評しているが、今回のハプニングを受けて「出産となると少しばかり神経質になるようね。おかげで今回の写真は大いに笑わせてもらったわ」と語っている。

そしてブレットさんの表情が大きな反響を呼んでいることについて、「SNSに投稿した時は、数百人でも気に入ってくれればいいと思っていたのに、たくさんの人がシェアしてくれて、『オーマイガー』と驚いたものよ。自分の出産の写真だし、シェアするのはどうかとも思ったけど、そんなに気にしてはいないの」と述べている。

実は分娩室での写真は、SNSに投稿した以外にもあるそうで、ブレットさんは「赤ちゃんが産まれた後で、私が笑っている写真もあるんだよ。でもアマンダは笑顔の写真はあえて投稿しなかったんだ」と少しばかり不満そうだ。ただアマンダさんは今回の出産を最後と考えているそうで、「ブレンリーは寝ていてもすぐに起きてしまうけど、笑ってくれるし、完璧なの。私の完璧な最後の赤ちゃんよ!」と子育てを楽しんでいるようだった。

なお、SNSに投稿されたブレットさんの写真には「大いに笑った!」というコメントのほか、次のような声が寄せられた。

「ショックと恐怖が入り混じったあの顔! 最高よ。これはトラウマになるわね。」

「見たいけど、見たくない…。そんな顔だよ。」

「顔が引きつってるよ!」

「エイリアンでも見たような顔しているぞ。」

「私は妻の出産を最初に見た時、失神しそうになった。」

「これが出産の現実ってものだろうね。」

「正直、私の夫にはあんな顔をして欲しくないけど、この男性の引きつった顔が脳裏から離れないの!」

「私はこの男性の顔が最高に面白いと思ったし、引きつった顔にがっかりするようなことも全くなかったわ。」

「これは何年も語り継がれるでしょうね。」

「素敵な家族!」

「おめでとう。」

「お幸せに!」

画像は『Inside Edition 2023年7月18日公開 YouTube「Man’s Hilarious Reactions Watching Daughter’s Birth」』のサムネイル、『Amanda Renee’ 2023年7月9日付Facebook「“you didn’t see everything I seen.”」、2023年7月18日付Facebook「Caught her smiling」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)