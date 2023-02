◆対話型AIの「ChatGPT」が話題に

対話型AIの「ChatGPT」が話題になっています。ユーザーの質問に対して、あたかも人間が応対しているように回答してくれるサービスで、インターネットの発明以上の衝撃を与えるかもしれないと言われているのです。

能力は多岐にわたります。おすすめのデートコースを場所の説明つきで紹介してくれるかわいいものから、アメリカの医師資格試験を受けさせたらほぼ合格ラインの正答率を叩き出したなんて末恐ろしいものまで。

◆AIに音楽は作れるのか?

そしていま、AIがクリエイティブな領域にまで入り込んでくるかどうかが議論になるなか、オーストラリアのシンガーソングライター、ニック・ケイヴが疑問を呈しました。

彼のファンがChatGPTで作った“ニック・ケイヴ風の歌詞”を見せたところ、

<「この歌はまったくろくでもない代物で、人間というものの存在をグロテスクなまでに嘲笑している」>(『CNET Japan』2023年1月19日)とこき下ろしたのです。

一方、ITの最前線で活躍する人たちは、ChatGPTに曲が書けると期待に胸を膨らませているようです。音楽のジャンルを指定してコード進行を作るように指示すると、わずか数十秒で仕上げてしまうことに驚き、これがクリエイティブの生産性を劇的に向上させるだろうと考えているのです。

アーティストと技術者との間で、なぜこうも反応が違うのでしょうか?

そこで今回は実際にChatGPTを使って、改めて“曲”や“歌詞”が書けるのかどうか、様々な側面から検証してみたいと思います。

◆<歌詞編>

〕名アーティストのマネをさせてみる。

これはニック・ケイヴのファンと同じやり方ですね。大御所で試してみましょう。「Write lyrics in the style of Bob Dylan」と入力します。

ほんの数秒で3番まである歌詞ができあがりました。今回ChatGPTが出してきたのはこんな感じ。

歌いだしは、<There’s a world of trouble out there And a whole lot of confusion in the air>(どこかに苦悩に満ちた世界があり、至るところで混乱に包まれている 筆者訳)。「trouble」も「confusion」も、いかにもディランが使いそうなワードです。そして「there」と「the air」できっちり韻を踏む。なんとなくよさげな雰囲気ですが、サビはどうでしょう。

<The times they are a-changin’>(時代は変わるもの) まんまディランの曲。パクリはいかんでしょ!! でもChatGPTはおかまいなしでポジティブに締めくくります。<But we’ll keep on keepin’ on Until the darkness is gone>(暗闇が消え去るまで、あきらめずに頑張りつづけるんだ)

うーん、ディランはこんなこと言わんぞ…。苦難や闇をそのまま放っておくからです。「Political World」という曲から一節引用しましょう。

<We live in a political world Where courage is a thing of the past

Houses are haunted, children are unwanted

The next day could be your last>

(私達は政治的な世界の住人 勇気が過去の遺物であり 住宅は抜け殻

子供らは望まれず、明くる日が最期かもしれない世界 筆者訳)

ChatGPTとは異なり、ディランはこうした状況に何らかの判断をくだしません。道徳的な価値判断ではなく、状況を記す言葉の構築そのものにおいて美醜の評価を与えるのです。

◆AIが考える「サザンの歌詞」って?

次に日本のアーティストでも試してみましょう。ChatGPTは日本語にも対応していますので、「桑田佳祐みたいな歌詞を書いて」と入力します。こちらも数十秒たらずで詞ができあがりました。

1

2

次へ

大切な誰かと一緒にいることの素晴らしさ、それがあれば苦難も乗り越えられるといった内容に続いてサビがやってきます。<歩き出せば、明日が見える 輝く未来へと、僕らは行こう>