AI¤Ë²»³Ú¤Ïºî¤ì¤ë¡©ChatGPT¤Ë¡È¥µ¥¶¥óÉ÷¡É¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤«¤»¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¿Í´Ö¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×

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¡¡²Î¤¤¤À¤·¤Ï¡¢¡ãThere¡Çs a world of trouble out there And a whole lot of confusion in the air¡ä(¤É¤³¤«¤Ë¶ìÇº¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤¬¤¢¤ê¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Çº®Íð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡É®¼ÔÌõ)¡£¡Ötrouble¡×¤â¡Öconfusion¡×¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥Ç¥£¥é¥ó¤¬»È¤¤¤½¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Öthere¡×¤È¡Öthe air¡×¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê±¤¤òÆ§¤à¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤è¤µ¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ãThe times they are a-changin¡Ç¡ä(»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î)¡¡¤Þ¤ó¤Þ¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¶Ê¡£¥Ñ¥¯¥ê¤Ï¤¤¤«¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡ª¡¡¤Ç¤âChatGPT¤Ï¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¡ãBut we¡Çll keep on keepin¡Ç on Until the darkness is gone¡ä(°Å°Ç¤¬¾Ã¤¨µî¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤ó¤À) ¡¡
¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¥Ç¥£¥é¥ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ó¤¾¡Ä¡£¶ìÆñ¤ä°Ç¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖPolitical World¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤«¤é°ìÀá°úÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãWe live in a political world Where courage is a thing of the past
¡¡¡¡¡¡Houses are haunted, children are unwanted
¡¡¡¡¡¡The next day could be your last¡ä
(»äÃ£¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÀ¤³¦¤Î½»¿Í¡¡Í¦µ¤¤¬²áµî¤Î°äÊª¤Ç¤¢¤ê¡¡½»Âð¤ÏÈ´¤±³Ì
¡¡»Ò¶¡¤é¤ÏË¾¤Þ¤ì¤º¡¢ÌÀ¤¯¤ëÆü¤¬ºÇ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤À¤³¦ ¡¡É®¼ÔÌõ)
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