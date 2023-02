米バージニア州ポーツマス地区の公立高校で先月21日、バスケットボールチームのアシスタントコーチ(22)が13歳の生徒になりすまして試合に出場、解雇されていたことが明らかになった。まさかの不祥事をバージニア州ノーフォークのネットメディア『WAVY.com』などが伝えた。

解雇されたのはチャーチランド高校のバスケットボールチーム「チャーチランド・トラッカーズ(Churchland Truckers)」でアシスタント・コーチをしていたアリーシャ・ボイキンス(Arlisha Boykins、22)。アリーシャは、4年制高校の1、2年生にあたる14〜15歳の生徒がメインの2軍チームを担当していた。

アリーシャが出場したのは、アウェイで行われたバージニア州サフォークの公立高校チーム「ナンスモンド・リバー(Nansemond River)」との試合で、背番号1を付けたユニフォームを着用、その日欠席だった13歳の生徒になりすました。

『WAVY.com』が入手した当時の動画では、アリーシャがレイアップシュートを決めたり、フリースローを行うなど随所で活躍する姿が映し出されており、先月25日付けでポーツマス地区の公立高校の職を解雇された。

学校側はさらに、アリーシャの試合への参加を黙認したとして、同校の3、4年生がメインの1軍のヘッドコーチと、2軍のヘッドコーチの解雇を決定、今シーズンの全ての試合への参加を見送ることを発表した。また「1軍のコーチがアリーシャの試合への参加を激励していた」と報道するメディアもあり、学校側はなりすましの詳しい経緯を調べているという。

なお、アリーシャがなりすました13歳の生徒はその日、別のクラブチームの試合に参加していたそうで、本人も両親もこのニュースは寝耳に水だったようだ。13歳であることから飛び入学をしていたことも考えられ、生徒の父親は「娘はもうあの学校には興味がないと言っている。次年度は転校を考えているよ」と憤慨しており、地元メディアのインタビューに次のように答えた。

「コーチというのは常に、生徒に対し誠実であるように導くものだろう。それがこんな不祥事を起こすなんて、本当にショックだよ。学校側には直接謝罪してもらいたいね。」

ちなみにこのニュースには「そんなバカな? 嘘だろう!」という声のほか、次のようなコメントが寄せられている。

「この学校の選手たちの親も、アシスタント・コーチがプレーしていることを認識していたはず。誰もそのことを指摘せず、だんまりを決めこんだ…。どうかしているね。」

「試合が始まる前にちゃんとチェックしなかったの?」

「3人もコーチがいてなりすましをするなんて。愚か。もしこのコーチが他の生徒に怪我をさせたら、訴えられていただろうね。彼らはもう二度とコーチをするべきではない。」

「こんなことをして、バレないとでも思ったのか? 高校生のバスケットボールの試合でしょう? 恥を知れ!」

画像は『New York Post 2023年1月31日付「High school basketball coach fired after impersonating 13-year-old in JV game」(NFHS via 10 WAVY)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)