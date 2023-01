現地時間17日夜9時半頃、米ジョージア州にあるアトランタ国際空港の搭乗口付近に、消火器を抱えて周囲の人々にホースを突きつけるようにして歩き回る女が現れた。女は突如、空港職員らに消火器を散布。通報を受けて駆けつけた警察官にその場で逮捕された。米メディア『People.com』、地元紙『Macon Telegraph』などが伝えた。

報道によれば、この女はオハイオ州デイトン在住のジェニファー・ホルダー(Jennifer Holder、27)で、デルタ航空の乗客だという。目撃者の証言によると、アトランタ国際空港内のレストラン「バッファロー・ワイルド・ウィングス」でチキンウィングの代金を支払っていないことを空港スタッフに質問された時に、上手く答えることができなかったのが事の発端だという。

その場に居合わせた複数の搭乗客が、ジェニファーの様子を携帯で撮ってSNSに投稿している。これらの動画のなかでジェニファーは非常ドアを無理やり開けようとしているが、どうやら上手くいかなかったようで、今度はその場を離れようし、その際に空港スタッフに「誰かが代わりに払ってくれた」と主張しているのが聞き取れる。次の場面では、ジェニファーはいつの間にか消火器を手にしてコンコース内をさまよい、近寄って手を伸ばした人物に向かって消火器を吹きかけ、そのままD7ゲート方面へと向かっていった。

周囲から「ボーディングブリッジに行っちゃダメ!」「ドアを閉めろ」などの声も聞こえるが、ジェニファーは意に介さないでボーディングブリッジへ入っていき、デルタ航空の職員に呼び止められる。しかしそこで突然、ボーディングブリッジから搭乗エリアに戻りながら、周囲に立つ人々に向かって大量の消火器を吹きつけ、辺りは騒然となった。

アトランタ警察の報告書によれば、ジェニファーが散布した消火薬剤の白い煙が立ち込める現場へ警察官が到着。警察官は彼女へアプローチを試みるが、従うどころか警察官にも消火器を吹きつけたため、ジェニファーを拘束、逮捕となった。彼女はさらに警察署に連行されたあとでも、警察官に唾を吐いたり蹴ったりして“常軌を逸して反抗的な態度を取り続けた”という。

またこの騒動で被害を受けたデルタ航空のキャビンアテンダント3人が、息苦しさを訴えた。彼らは現場に出動した救急隊員から治療を受け、その後無事に回復したという。

現場の様子はSNSで瞬く間にLIVE動画が拡散され、人々の注目を集めた。

「なんで、こんなことが起こっているんだ?」

「クレイジーすぎる」

「みんな、ただ突っ立って彼女が歩き回って消火器を散布しているのを見てるだけ。誰一人、彼女を取り押さえようとしないなんて、世も末だよ。」

「セキュリティスタッフは、何やってるんだ? もっと早く行動できなかったの?」

「そうだよ、誰かがもっと早く彼女を止めていれば、誰も薬剤を吹きかけらずに済んだのに。」

なおクレイトン郡刑務所に収監されたジェニファーは、公務執行妨害と2件の暴行罪、3件の傷害罪の罪に問われることになると、オンラインの拘置記録で報告されている。

画像は『ATLSCOOP 2023年1月18日付Instagram「Wow, more footage of Ms. Girl on a rampage at the airport!」』『Macon Telegraph 2023年1月18日付「Woman with fire extinguisher walks through Atlanta airport spraying people, video shows」』『Business Insider 2023年1月22日付「Ohio woman arrested at Atlanta airport for spraying cops with fire extinguisher after refusing to pay food bill, witnesses say」(Clayton County Sheriff’s Office)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)