BTSにNewJeansまで…「旧正月」表記をめぐって韓国と中国のネット民が衝突

去る1月22日、韓国では旧暦1月1日の旧正月(ソルラル)を迎えた。

旧正月が正月本番の韓国では、毎年この時期になるとK-POPアイドルたちが民族衣装である「韓服(チマチョゴリ)」を身にまとい、ファンに新年のメッセージを伝えながら華やかな姿でSNSを彩っている。

そんななか、ガールズグループNewJeansのダニエルが旧正月を「中国のお正月(Chinese New Year)」と表現したことで議論となり、謝罪する事態となった。

世界のBTSは堂々と“韓国語”で…

事の発端は1月19日、ダニエルが公式SNSに投稿した「What r u bunnies doing for Chinese new year(“中国の旧正月”に何をするの?)」というメッセージだ。

旧正月のことを「Chinese New Year」と英語で表記したことで、韓国のネットユーザーから「中国だけの正月じゃない」「適切ではない」といったコメントが相次いだのだ。

この批判を受けて、ダニエルは「旧暦のお正月は韓国を含むさまざまな国や地域で記念する名節であるため、私の表現が不適切でした。深く反省しています。今回のことで、失望した方や、傷ついた多くの方々に対して、本当に申し訳ありません。今回のことを忘れず、これからはもっと慎重に行動し表現するよう努力します。重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。

NewJeansは去る6日、韓紙(韓国の伝統製法の紙)のPR動画に出演し、韓紙の歴史や逸話などを紹介した際には、中国のネットユーザーから「製紙技術は中国のもの」と批判が殺到したことがある。

ほかにも、昨年1月に開催されたガールズグループEVERGLOWのファンサイン会では、メンバーが新年の挨拶でクンジョル(ひざまずいて頭を深々と下げる韓国の伝統的な挨拶)をしているなか、中国人メンバーのイロンだけが立ったまま手を合わせて両側に振る中国式の挨拶を行い、韓国のオンラインコミュニティなどで「韓国文化を無視した」と不快感を示す声が溢れたこともある。

認識の違いによる衝突が起きる一方で、人気グループBTSの顔色を伺わない堂々とした様子が話題になった。

BTSは1月21日、公式YouTubeチャンネル『2023 Happy Seollal Greeting』という旧正月のメッセージ動画を公開した。

(画像=BTS公式YouTubeチャンネル『BANGTANTV』)

旧正月のことを韓国語の発音で「Seollal」と書いたため、ネット上では「他のアイドルが中国の顔色をうかがっている時、BTSは“Seollal”とアップした」「BTSは怖いものなし」「まさに世界のBTSだ」などというコメントが寄せられ、大きな話題になったのだ。

今や韓国だけでなく世界で活躍するK-POPアイドル。超越したスケールと影響力を持っているため、各国の文化やタブーを意識することももちろん重要だが、コンテンツ作りにおいては批判を気にするあまり慎重になりすぎるのもいかがなものだろうか。

(文=サーチコリアニュース編集部A)