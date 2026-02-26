韓国紙・朝鮮日報は25日、韓米合同軍事演習「フリーダム・シールド（FS）」や韓米日合同空中訓練を巡り、韓国政府と米国の調整が難航していると報じた。韓国側が訓練規模の大幅縮小や日本を除外した形での実施を逆提案したのに対し、米国は「それなら米日だけで行う」と応じ、三国協力に亀裂が生じているという。報道によると、韓米両軍は来月9日から19日までFSを実施する計画を25日に共同発表する予定だったが、韓国政府が直前に