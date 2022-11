アメリカでは未成年者による犯罪が頻繁にニュースで報じられているが、同国で警察によって公開された未成年者の窃盗行為を捉えた動画が関心を集めている。動画には犯行後、高級ブランド店から逃げようとした10代の少年がガラス窓に気付かず、そのまま激突して気を失った様子が映っていた。『New York Post』『KOMO News』などが伝えた。

米ワシントン州ベルビュー市内にある高級ファッションブランド「ルイ・ヴィトン」の店舗で白昼堂々と盗みを働く窃盗犯の動画を先月27日、同州を拠点とするニュースメディア『KOMO News』が紹介したところ、多くの関心を集めている。

同店舗は複数回同じ窃盗グループの被害にあっており、動画の冒頭には過去に店に押し入った男女数名が陳列されているバッグを鷲掴みにして逃走する様子が捉えられていた。また今回新たに発生した窃盗事件についても動画に映っているが、17歳の少年が店の外へ逃げようとした瞬間に大きな全面ガラス張りの窓に向かって走り出し、そのまま激突してしまったのだ。

どうやらこの少年はガラスがあることに気付かず、そのまま外に出ようとしたもようだ。強化ガラスに思い切り体を打ち付けてしまった少年は、その場で気絶して倒れてしまった。その後、少年は駆けつけた警察官と思われる男性にそのまま身柄を拘束されている。逮捕された少年は未成年ということもあり身元は公表されなかったが、彼の少し滑稽にも見える動画は多くの失笑を買い、このような声があがった。

「ひねりも何も無いよね。この窓にぶつかった彼は平均IQを遥かに下回っているんじゃない。」

「でもこの少年、後で『ガラスが見えづらかったせいで苦痛と一生の苦しみを受けた』とか言って店を訴えそうだよね。」

「17歳だから身元は公表されないんだ…。18歳以下だからって社会から身元を隠すべきではないと思う。市民は誰が罪を犯したか、どこに住んでいるのか知る権利がある。重罪の場合は特にだ。」

今回の動画の冒頭に出てくる窃盗事件は今年6月に発生したもので、8月11日にベルビュー警察によって動画が公開されていた。同警察の公式ブログ「Bellevue Beat Blog」によると、この窃盗事件では9万3000ドル(約1360万円)相当のバッグが奪われ、のちに4人が逮捕されたという。

この逮捕された4人は6月だけで同じルイ・ヴィトンの店舗に2回も窃盗を働いていたことが分かっており、今回窓にぶつかり逮捕された17歳の少年は彼らと同じ窃盗グループに所属しているとのことだ。彼らは盗んだ商品をオンラインなどで販売し現金に換えていた。警察によると、一部の企業はこのような窃盗グループによって店舗に多大な損害を受け、閉鎖せざるを得ない状況に追い込まれることもあるそうだ。

またベルビュー警察によると2019年1月から9月までの間、同様の窃盗事件が131件発生していたが、同警察が窃盗犯罪の取り締まりを強化したことにより、今年1月から9月までで63件に減少したとのことだ。

