ÎëÌÚÀ¿Ìéà¸ú²Ìá¤ÇÉ¾²Á¹âÆ¡ª¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ë¸½¼ÂÌ£
¡Ö»øÃç´Ö¡×¤ÎÂç³èÌö¤¬¼«¿È¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤«¡£ºòµ¨¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÎÂÇËÀ¤¬ÇúÈ¯¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÄ¾¸å¤³¤½ÂÇÎ¨£±³äÂæ¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¤¬¡¢£´·îÃæ½Ü¤«¤é¤ÏÂÇ·â¤â¾å¸þ¤¤Ë¡££²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï±äÄ¹£±£°²ó¤Î·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£²£·Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤âÀèÀ©£²¹æ£²¥é¥ó¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡£ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£¹Ê¬£µÎÒ¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ËÜ¿Í¤Î¡Öµî½¢¡×¤À¡£
¡¡²áµî¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Î¾ì¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄÀµ¡£³¤³°£Æ£Á¤È¤Ê¤ë¤È£²£´Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏµåÃÄÎ»¾µ¤Î¤â¤È¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£º£µ¨¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤»¤ÐµåÃÄÂ¦¤âËÜ¿Í¤ÎÌ´¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤ÊµÈÅÄÀµ¤ÎÊÆ°ÜÀÒ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¥«¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÂç³èÌö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÂÇËÀÇúÈ¯¡£Áá¤¯¤â½µ´Ö£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Â¦¤ÎÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤ÎÉ¾²Á¤âµÞ¾å¾ºÃæ¡£¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖµÈÅÄ¤Ê¤éÎëÌÚ°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡×¤Èº£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËËè»î¹çÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃóÆü¥á¥¸¥ã¡¼´Ø·¸¼Ô¤âÀèÆü¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö·Ð¸³¤â¤¢¤ëµÈÅÄ¤ÎÌ¾¤ÏÊÆµå³¦¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤ì¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹â¤¤Ç¯Êð¤òÊ§¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤â£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤¬³«ËëÄ¾¸å¤«¤éÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ë¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹´Ø·¸¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ëº£¥ª¥Õ¡¢µåÃÄÂ¦¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤ì¤Ð¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂçÈ¾¤ÎµåÃÄ¤¬µÈÅÄ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Ï¤º¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÁíÇ¯Êð¤ÏÎëÌÚ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¡Ê£µÇ¯Áí³Û£¸£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡áÌó£±£°£±²¯£±£µ£°£°±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤µÈÅÄ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µÈÅÄÀµ¤ÏÎëÌÚ¤è¤ê£±ºÐÇ¯¾å¤À¤¬¡¢£²¿Í¤Ï¤È¤â¤Ëºò²Æ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ä£±£¹Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç³èÌö¡£Ãæ¼´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µÈÅÄÀµ¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈµÈÅÄÀµ¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤À¤¬¡Ä¡£º£¸å¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£