◆米大リーグガーディアンズ４―９レッドソックス（３１日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が３１日（日本時間６月１日）、敵地・ガーディアンズ戦に「４番・左翼」でスタメン出場し、同点の７回の４打席目に２試合連続打点となる勝ち越しの２点適時打を放つなど、５打数２安打２打点でチームの勝利に貢献した。チームは初回、デュランの１０号先頭弾で先制