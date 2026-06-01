◆米大リーグガーディアンズ―レッドソックス（３１日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が３１日（日本時間６月１日）、敵地・ガーディアンズ戦に「４番・左翼」でスタメン出場。同点の７回の４打席目に２試合連続打点となる勝ち越しの２点適時打を放った。チームは初回、デュランの１０号先頭弾で先取点をゲット。１死一塁の吉田の１打席目は、先発右腕・バ