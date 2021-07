『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』シーズン4、8月27日（金）より配信！

女性が虐げられた理不尽な世界と同時に女性の強さを鮮烈に描いた話題作『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』のシーズン4が、Huluにて8月27日(金)より独占配信スタート! ティザー予告編も解禁となった。

マーガレット・アトウッドの小説「侍女の物語」を原作に、近未来のデストピアな世界を描く米Hulu製作による。

その最新シーズンでは主演のエリザベス・モスが3エピソードの監督に初挑戦。先日発表されたでは、ドラマ部門作品賞、主演女優賞(エリザベス・モス)、助演男優賞(O・T・ファグベンル、マックス・ミンゲラ、ブラッドリー・ウィットフォード)、助演女優賞(マデリーン・ブルーワー、イヴォンヌ・ストラホフスキー、サミラ・ワイリー)、ゲスト女優賞(アレクシス・ブレデル、マッケナ・グレイス)、監督賞など、主要部門を含む15部門21ノミネートを果たした。

この度解禁となったティザー予告では、リディアおばの「あなた方は主の聖なる器です」という、侍女を<子どもを産むための道具>とみなすセリフが響き渡る。それに対抗するように「私たちは隠れない」「私たちが変える」という反撃に転じるジューンの力強いセリフと共に、ジューンと眼帯が印象的なジャニーンが侍女の衣装を脱ぎ、走り出す姿が映し出されれる。シーズン3でギレアドの子ども8人と女中9人をカナダに亡命させるために重傷を負ったジューンと共に闘った侍女たちはどのような運命をたどるのか?

Huluプレミア『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズ ン4(全 10話)は8月27日 (金)から独占配信スタート、以降毎週金曜日に1話ずつ追加配信予定。(海外ドラマNAVI)





