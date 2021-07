『デクスター』続編に、デボラ役ジェニファー・カーペンターがカムバック！

米Showtimeによる人気ドラマ『デクスター 〜警察官は殺人鬼』の続編に出演する新キャストや復帰するメンバーが続々と報じられている。そんななか、デクスターの義理の妹で刑事のデボラを演じたジェニファー・カーペンターがカムバックすることが明らかとなった。米The Hollywood Reporterが報じている。(※本記事はシーズン8のネタばれを含むのでご注意ください)

『デクスター』は、マイアミメトロ警察殺人課で血痕分析官を務めるデクスター・モーガン(マイケル・C・ホール)が、警察で入手した情報をもとに、犯罪者をターゲットに夜な夜な殺人を繰り返す...というストーリー。

全10話となる続編は、オリジナル版の最終話から10年後が舞台となり、デクスターはニューヨーク州北部にある田舎町アイアン・レイクに移り住んでいる。

シーズン8の最終話でデボラは命を落としているが、どのように彼女が続編に登場するのかは現時点では不明だ。過去のインタビューでジェニファーは将来的にシリーズにカムバックする可能性について、「それは何年も何年も先で、並外れた脚本が必要でしょう。人は生き返らないから、デボラの復帰が可能なのかどうかわからない」と述べていた。

続編に復帰するオリジナルキャストはマイケルとジェニファーだけでなく、シーズン4に登場した連続殺人鬼トリニティ・キラーことアーサー・ミッチェルを演じたジョン・リスゴーが続投することも決定している。デボラと同様にアーサーも本家シリーズで死んでいるため、どんな形で描かれるのか気になるところだ。クリエイター・脚本を務めるクライド・フィリップスが、トリニティ・キラーが戻ってくるための道筋を練っていると語っていた。

『デクスター』の放送終了後ジェニファーは、ドラマ版『リミットレス』や米NBCのスパイドラマ『The Enemy Within(原題)』に主演し、映画『悪魔が棲む家666』や『ブルータル・ジャスティス』などにも出演している。

『デクスター 〜警察官は殺人鬼』続編は、今秋Showtimeで放送予定。(海外ドラマNAVI)

