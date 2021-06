『フレンズ』フィービーの恋人を演じたあの人、撮影の思い出を語る

1990年代に世界中で大ヒットした『フレンズ』。先日その同窓会ともいえる『フレンズ:ザ・リユニオン』の配信がスタートしたが、同作でリサ・クドロー演じるフィービーの恋人役を演じたあの人が、撮影当時の思い出とリユニオンへの思いを明かしている。英Digitalspyが報じた。

シーズン5でフィービーの警察官の恋人ゲイリーを演じたマイケル・ラパポート(『ユニークライフ』)は、セントラルパークで過ごした時間について良いことばかりを語っており、主要キャストがとても歓迎してくれたと、US Weeklyのインタビューで明かしている。

「みんな本当に素敵だったよ。本当にいい人たちで、僕にとっては素晴らしい存在だった。彼らには感心したよ。みんな、自分のことは自分でやるものだと思っている。とても、とても、とても優れたコメディ俳優だった」更に続けて、「皆、これ以上にないほど親切だった。週に100万ドルも稼いでいると、どうしてもいい気分になってしまうものだけどね。その場にいられるだけで幸せだったよ。あの場にいられることは最高だった」とキャストのことを褒め称えた。