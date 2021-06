シリーズ最終章！『刑事カーディナル 凍てつく夜に』が日本初放送

カナダで大ヒットした重厚なミステリードラマ『刑事カーディナル』シリーズもついにファイナル! 『刑事カーディナル 凍てつく夜に』が日本初放送となる。

小説家ジャイルズ・ブラント著「Cardinal Series」のドラマ化となる本シリーズ。シーズン4となる『凍てつく夜に』は、全6作のうち、6作目の「Until the Night」が原作となっている。

これまで、シーズンごとに冬〜夏〜秋と様々な表情を見せてきたアルゴンキン・ベイ。最後は春の到来かと思いきや、再び凍てつくような冬が舞台となっている。というのも、今回の事件は過酷な冬の力を利用した内容となっているからだ。今までに増して身近で起こる事件の点と点を線で結びながら、カーディナルとデロームは過去にそれぞれが選んできた道に直面することになる。

前シーズン以来、友人としても相棒としても距離が近づきつつあるカーディナルとデローム。仕事を超越した二人の強い絆は深まるばかりだが、二人がそれを口にすることはない。妻キャサリンを亡くし、娘ケリーとの関係を維持することにもがくカーディナル。その一方で、相棒カーディナルと緊密になっていく関係と、それとは方向性を異にするキャリアへのあくなき探究心との間で次のステップを思い悩むデローム。しかし、一見平凡とも見えた失踪事件が悪夢の連続殺人事件と化した時、二人は刑事として、そして相棒として限界に挑み、それぞれが将来を直視せざるを得なくなる。

カーディナルを演じるのはビリー・キャンベル(『HELIX -黒い遺伝子-』)、デローム役はカリーヌ・ヴァナッス(『リベンジ』)が扮する。二人の他、クリステン・トムソン(『リスナー 心を読む青い瞳』)や、グレン・グールド(『スノー・ロワイヤル』)が引き続き出演。

今シーズンで初登場するのは、『エクスパンス −巨獣めざめる−』のショーン・ドイルとキャス・アンヴァー、『NYPD BLUE 〜ニューヨーク市警15分署』のカリー・グレアムや『Blackstone(原題)』のカーメン・ムーアら。

米評論サイトRotten Tomatoesで観客スコア100%、批評家スコア86%(2021年初め時点)を叩き出しているファイナルシーズン。『刑事カーディナル 凍てつく夜に』は、7月28日(水)22:00よりスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメにて日本初放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『刑事カーディナル 凍てつく夜に』© 2019 Until the Night Productions Inc. & Sienna Until the Night Productions Inc. All Rights Reserved.