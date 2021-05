【今週スタートの海外ドラマ】『ブラックリスト』シーズン8や『シカゴ・ジャスティス』がついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は大人気シリーズ『ブラックリスト』シーズン8や、『シカゴ』シリーズのスピンオフ第4弾、ジュード・ロウが主演する話題作の続編などの放送がスタートとなる。お見逃しなく!

5月24日(月)〜5月30日(日)にスタートする海外ドラマは以下の通り。

■5月24日(月)

『ニュー・ポープ 悩める新教皇』(スターチャンネル)

史上初のアメリカ人教皇となり、カリスマ的人気を誇る若きピウス13世と、背後にうごめく権力抗争など、バチカン内部の人間模様をシニカルかつセクシーに描いて世界的に熱い注目を浴びたの続編。

ジュード・ロウとジョン・マルコヴィッチが演じる対照的でありながら人間的な新旧二人の教皇対決が描かれる。

■5月25日(火)

『ブラックリスト』シーズン8(スーパー!ドラマTV)

全米で現在放送中のシーズン8が日本初放送! 新型コロナウィルスの影響を受け中断となったシーズン7のクライマックスのストーリー展開からスタートし、序盤から驚愕な展開が待ち受ける。

シーズン7に引き続き、カタリーナは娘エリザベスと共にレディントンの真の正体を探るべく、父であるドムや幼馴染のイリヤを巻き込み、レディントンを追い詰めていく。カタリーナvsレディントンの対決の結果は? そして、レディントンの本当の正体とは? さらに、ついに"ブラックリスター"のNo.1が明らかになる。

■5月26日(水)

『シカゴ・ジャスティス』(AXN)

『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』『シカゴ・メッド』に続くシリーズ第4弾として2017年に放送されたリーガルドラマがついに日本上陸!

法廷を舞台に、検察官と捜査官からなる州検事の少数精鋭のチームがシカゴの街で大胆不敵に正義(ジャスティス)を追求。高額な訴訟やメディアに取り上げられる事件を主に扱い、被告人に対する世論や権力闘争に対峙しながら、法に対する揺るぎない情熱をもって日々奮闘していく。主人公ピーター・ストーンを演じるのは、『ザ・プレイヤー〜究極のゲーム〜』や『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』でお馴染みのフィリップ・ウィンチェスター。

■5月27日(木)

(WOWOW)

イタリア、アメリカ、イギリス、スペイン、フランス5カ国合作によるミステリー歴史ドラマの超大作! 天才レオナルド・ダ・ヴィンチが仕掛けた殺人とは? ルネサンスを舞台に、その知られざる素顔と芸術の裏側を描く歴史ミステリー。

ルネサンス期のイタリアで、名画「モナ・リザ」などで知られる最高の芸術家でありながら、科学全般にも詳しく発明家でもあった実在の天才レオナルド・ダ・ヴィンチ。"彼が殺人容疑で逮捕される"というスリリングなフィクションを物語の起点とし、天才であるがゆえに数々の奇抜な伝説を生んだ謎に満ちた半生を描写。作品の創作秘話など見る者の知的好奇心をくすぐる全8話の壮大なドラマだ。

■5月28日(金)

『コミンスキー・メソッド』シーズン3(Netflix)

二人のオスカー俳優が共演するNetflixオリジナルドラマのファイナルシーズン。

本シリーズの主人公は、かつて有名俳優だったが、今は落ちぶれて演技指導で生業を立てているサンディ・コミンスキー(マイケル・ダグラス)。そんな彼の長年の親友で元エージェントのノーマン(アラン・アーキン)とサンディが、年老いてもなお押し寄せる人生の荒波を笑い飛ばしつつ、互いを支え合う姿が描かれる。

残念ながら主要キャストのアラン・アーキンは本シーズンを前に降板済み。シーズン2にサンディの元妻役でゲスト出演したキャスリーン・ターナーがレギュラーに昇格したことから、元夫婦の掛け合いが多く見られるだろう。

『マンハント:デッドリーゲーム』(スーパー!ドラマTV)

実録犯罪ドラマとなるアンソロジーシリーズの第二弾。

シーズン1では、"ユナボマー"として知られる連続爆弾魔セオドア・カジンスキーを追うFBIの活躍が描かれたが、新シーズンでは1996年のアトランタ五輪で起きた爆破事件の全てを集約させた圧巻の大捜査劇がテーマとなる。

出演者は、キャメロン・ブリットン(『マインドハンター』)、ジュディス・ライト(『アグリー・ベティ』)、ジャック・ヒューストン(『ベン・ハー』)、ゲシン・アンソニー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、ケリー・ジェンレット(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)ら。

『パニック 〜秘密のゲーム〜』(Amazon Prime Video)

大金が掛かったデンジャラスなゲームの勝者は―? 同名小説を原作者自らがクリエイター・脚本・製作総指揮として実写ドラマ化!

舞台は、テキサスの小さな町。毎年夏に卒業生が繰り広げる勝者全獲りのゲームが行われ、勝者になればこれまでの境遇から抜け出し、今後成功した人生を送れるというもの。しかし、今年そのルールが変更され、賞金もかつてなく巨額になり、これまでになく危険に満ちたゲームに。ゲーム出場者は次々と心の奥底にある恐怖と対峙し、勝つためにどれだけリスクを冒せるかを試される。

■5月29日(土)

『ギャルソンヌ 男装の麗人ルイーズの事件』(AXNミステリー)

男装をしてまで刑事にならざるを得なかったルイーズの活躍を描く異色のフレンチミステリーが独占初放送!

時は第一次世界大戦後の狂騒の20年代パリ。父親殺しという無実の罪を着せられ追われる立場となったルイーズは双子の弟になりすまし、男装をして刑事となる。昼は男装の刑事、夜は最先端な女という二つの顔を駆使し、捜査にあたる。モデル殺人事件の捜査を通して、当時の芸術界の闇、そして、父の死の真相にも迫っていく――。

■5月30日(日)

『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』(Hulu)

のダーレン・スターが手掛けるコメディドラマ。

夫と別れたばかりで仕事に復帰しようとするも年齢とブランクがネックになっていた40歳のライザ。彼女は若く見える外見を活かして年齢を26歳とごまかし、ニューヨークの出版社に入社。同時に20代の青年ジョシュとの新しい恋をスタートさせ、同僚になったケルシーとの友情やキャリアも絶好調だったが、ライザの経歴や年齢に不信感を抱く人物が現れて大ピンチ! 果たしてライザは年齢詐称がバレることなく、新生活を続けることができるのか?

