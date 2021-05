ケイリー・クオコ主演のHBO Maxオリジナル『フライト・アテンダント』日本初上陸！

ゴールデン・グローブ賞、放送映画批評家協会賞、全米脚本家組合賞など各年の注目作に贈られる名だたる賞にノミネートされ、センセーションを巻き起こしたHBO Maxオリジナル『フライト・アテンダント』がU-NEXTで独占配信されることが決定した。

クリス・ボジャリアンの同名ベストセラー小説が原作である『フライト・アテンダント』の主人公は、中東ドバイのホテルで二日酔いで目覚めた時、隣に横たわる死体を発見した客室乗務員のキャシー。警察に通報せずに何もなかったフリをして同僚の客室乗務員たちとニューヨーク行きのフライトに乗り込んだ彼女は、FBI捜査官から乗り継ぎ地について質問される。何が起きたのか思い出せないカッサンドラは自分が殺したのかもしれないと思い始める...というストーリー。

主人公を演じるのは、シーズン12をもって幕を閉じた大人気シットコム)ら。

2017年10月に映像化の権利を獲得していたケイリーは主演するだけでなく、DCヒーロードラマ『ARROW/アロー』やサスペンスドラマ『YOU ―君がすべて―』などでタッグを組むグレッグ・バーランティとサラ・シェクター、そして脚本も兼任する『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』のスティーヴ・ヨッキーとともに共同製作総指揮も務める。

さらに、日本語吹替版には伊藤静(『美少女戦士セーラームーンCrystal』セーラーヴィーナス役)、中井和哉(『ONE PIECE』ロロノア・ゾロ役)、諏訪部順一(『呪術廻戦』両面宿儺役)、新祐樹(『東京リベンジャーズ』花垣武道役)が出演。

は5月21日(金)よりU-NEXTにて見放題で独占配信!(海外ドラマNAVI)



Photo:

『フライト・アテンダント シーズン1』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.