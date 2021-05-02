¡ÖÌ±Êü¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¼õ¿®ÎÁ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢NHK¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¿¹ËÜµ£Ïº¡Ê81¡Ë¤«¤é¡È°¦¤¹¤ë¸ÅÁã¡É¤Ø¤Î¶ì¸À¡ÔÆÈÀê¹ðÇò¡Õ
¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ï¡È¼ÙËâ½¤¤Â¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¿¹ËÜµ£Ïº¡Ê81¡Ë·ãÇò¡¡31Ç¯¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ö±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×ÃÏ¾åÇÈ½ªÎ»¤Î¿¿Áê ¤«¤éÂ³¤¯
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê7Ëç¡Ë
¡Ö¡Ø¹âÎð¤Î¿Í¤Ï¤ª°ú¤¼è¤ê´ê¤¦¡Ù¡Ø¹ÅÇÉ¤«¤éÆðÇÉ¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¡È¼ã¼Ô¥·¥Õ¥È¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²¼¤Ë¹Å¼Á¤Î¤â¤Î¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¼ãÊÖ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ø¼ã¤¤¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯3·î¤ËÃÏ¾åÇÉ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¡Ö±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç31Ç¯È¾¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¿¹ËÜµ£Ïº¡Ê81¡Ë¤À¡£ÆüÍË¤ªÃë¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¹ÔÀ¯ÌäÂê¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ë¡Ö±½¤Î¸½¾ì¡×¡¢¼ã¼Ô¤¬ÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¡ªTRY¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Êª´ë²è¤ò»ý¤ÄÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î¤«¤éBS-TBS¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°é¤Á¡¢¸½ºß¤â¸½Ìò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿¹ËÜ¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¡ÈÌÂÁö¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²óÌÜ¤Î2²óÌÜ¡¿¡ô1¤òÆÉ¤à¡Ë
¿¹ËÜµ£Ïº»á¡Ê»öÌ³½êÄó¶¡¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¹âÎð¤Î¿Í¤Ï¤ª°ú¤¼è¤ê´ê¤¦¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì
¡½¡½¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó»Ê²ñ¼Ô¤ÎÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¡¢¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤é¤ÎÈÖÁÈ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ËÜ¡¡Ç¯ÇÛ¤Î¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¼¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÖÁÈ¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹âÎð¤Î¿Í¤Ï¤ª°ú¤¼è¤ê´ê¤¦¡×¡Ö¹ÅÇÉ¤«¤éÆðÇÉ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö±½¤Î¡ªÅìµþ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤·¤¤¾ðÊóÈÖÁÈ¤òºî¤í¤¦¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó¡È¼ã¼Ô¥·¥Õ¥È¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î²¼¤Ë¹Å¼Á¤Î¤â¤Î¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¼ãÊÖ¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹©É×¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ãæ¤Ç¤â¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï1963Ç¯¡¢NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¤·¤Æ°ÊÍè¡¢60Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHK½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1984Ç¯¤ËNHK¤òÂà¿¦¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹ËÜ¡¡¤â¤¦¤¤¤Ë¤·¤¨¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¬NHK¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¼¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤ÎNHK¤ÎÂç²þ³×¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥ï¥¤¥É¡×¡Ê¸½ºß¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ¯¤¬¤ä¤ë¤«¤Ç»¶¡¹Ùæ¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ËÍ¤¬½éÂå¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç4Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤Æ¡¢¸åÇ¤¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖÊóÆ»¶É¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤±¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Èá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÁÈ¿¥¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ»Å»ö¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤âíÂíà¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤ß¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁÈ¿¥¤ËÌá¤é¤º¤Ëµ¼Ô¤È¤·¤ÆÆÃÇÉ°÷¤Ë½Ð¤¿¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Î¥æ¥À¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¥¤¥ä¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÅ¾¶ÐµñÈÝ¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢È´¤º¹¤·¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎºÝ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤È¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢NHK¤ÏËÍ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤
¡½¡½NHK¤òÂà¿¦¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤ÏTBS¤ÈÅÅ·âÅª¤ÊÀìÂ°·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¡¢Ä«¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿¹ËÜµ£Ïº¤µ¤ï¤ä¤«¥ï¥¤¥É¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ËÜ¡¡¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬NHK¤È³Î¼¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¤É¤³¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢TBS¤Î¿Í¤¬Íè¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤¿NHK¤ÎÃæ¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤¦¤ÁÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏNHK¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Åö»þ¤ÏËÍ¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÜÅö¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤È¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢NHK¤ÏËÍ¤òÀäÂÐ¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÀÐ¤ò¤â¤ÆÄÉ¤Ï¤ë¤ë¤´¤È¤¯¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ê¤ò½Ð¤Ç¤·¤«¤Ê¤·¤ß¾Ã¤æ¤ë»þ¤Ê¤·¡¿ÀÐÀîÂïÌÚ¡Ö°ì°®¤Îº½¡×¡Ë¡×¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½º£¤âNHK¤«¤é¤ÎÀä±ï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹ËÜ¡¡¤Û¤«¤Î¼¤á¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤äµ¼Ô¤Ïº£¤âNHK¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤Ã¤¿1²ó¡¢BS¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¡£¤½¤ÎBS¤Î¤È¤¤â¡¢²áµî¤Î³Î¼¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ËÍ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£BS¤Ë1²ó½Ð¤Æ¡¢¶ÉÆâ¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡½¡½¤â¤¦Àã²ò¤±¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹ËÜ¡¡º£¤µ¤é¼ûÍ×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î·Ð°Þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤À¤±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÍÌ¾¤ÊÊóÆ»¶É¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤Ï¡ÖNHK¤Î¿Í´Ö¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼Ä¹¤È¤Ï°ìÀÚ¸òÎ®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ëµö¤·¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤É¤¿©»ö²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼¼Ä¹¤À¤±¤Ï¸µÆ±Î½¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì±Êü¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ä
¡½¡½º£¤ÎNHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹ËÜ¡¡¸ÅÁã¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê°¤¯¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎNHK¤Ï²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³¤³°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤ä½÷Í¥¤µ¤ó¤ò»È¤¦¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀÎ¤Ï¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ÉÌµ¤·¤À¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÂô»³ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£NHK¤Ë¤âÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌ±Êü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÂß¤¹¡ÈÉÔÆ°»º²°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶É¤Î»Ö¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¡¢NHK¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢Ì±Êü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ý¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¿¹ËÜ¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¼õ¿®ÎÁ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì±Êü¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÌ±Êü¤ËÇ¤¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎNHK¤Î¿Í¤ÏÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£NHK²ñÄ¹¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆÁíÍýÂç¿Ã¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿·Ð±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Å·²¼¤ê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤â¤Ê¤ê¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¡ÖÊüÁ÷¤Ï¤¤¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡×¤Ê¤ó¤ÆÀÄ½¤¤ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¡¢º£¤äÏ«»È¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤ÏNHK¤Ë20Ç¯¤âÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¸µÁ¤â¤¢¤ë¤·¡¢NHK¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤éÈãÈ½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡Ä¡ÄNHK°¦¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¼ä¤·¤¤¡£
¡Öº£Ç¯82ºÐ¡£ÂÎ¤¬½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×
¡½¡½1990Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿¹ËÜµ£Ïº¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡ª¡×¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤â30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤âËèÄ«ÂÓÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹ËÜ¡¡ËèÈÕ23»þ¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ä«4»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤À¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌëÃæ¤Ë2»þ´Ö¤´¤È¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇCNN¤äBBC¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Ä«5»þÁ°¤Ë¤¦¤Á¤ò½Ð¤Æ¡¢¶É¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Ä«¤Î¥é¥¸¥ª¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¦¤Á¤ØÄ¾ÀÜµ¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÌ³½ê¤Ç»¨ÍÑ¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÙÆü¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬¡ÖºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶¾ÇþÂÇ¤Á¥»¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£¤¤¤¤Ê¤ê¶¾Çþ¤òÂÇ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÊñÃú¥»¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤¬Äà¤Ã¤Æ¤¤¿µû¤ò»«¤¤¤¿¤ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½2015Ç¯11·î¤Ë¹ø¤Î¼ê½Ñ¡¢2019Ç¯11·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤òÂàÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤ÏËüÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ËÜ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ê¤ã¤Í¡¢ËÍ¤âº£Ç¯¤Î½©¤Ç82ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÂÎ¤¬½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¶âÂ°¤Î¥¹¥Æ¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ï¶ñ¤ò¿´Â¡¤Ë2ËÜ¡¢Â¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ë2ËÜ¡¢¤ªÊ¢¤ÎÆ°Ì®¤Ë¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤âËÍ¤Ï·ì´É·Ï¤¬¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢¤¢¤Á¤³¤Á½¤Éü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ø¤â¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ç»Ü½Ñ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄË¤ß¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Þ¤¿¼ê½Ñ¤·¤Æ¤È¡¢¤â¤¦Ë»¤·¤¤¡£
¡¡80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢È¢º¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô¤òÊâ¤¤¤Æ18¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢È¢º¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ÏÊâ¤¯¤Î¤¬´ðËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦¤½¤³¤Þ¤ÇÊâ¤±¤Ê¤¤¤«¤é¥«¡¼¥È¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥·¥ã¥¥·¥ã¥Êâ¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¸«¤ë¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¯¤Æ¡£¿´Â¡¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¹ø¤ÎÄË¤ß¤ò»ß¤á¤ë¼ê½Ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½ÈÖÁÈ¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿¹ËÜ¡¡80ºÐ²á¤®¤Æ¡¢¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¿Í´Ö¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë´Å¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¾¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ãû¸õ¤¢¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ï¼¤á¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡£°ì¼ï¤Î»ä¤Î´íµ¡´ÉÍý¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«¤Î¥é¥¸¥ª¤â30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤É¤¦¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤É¤¦ÀÚ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÆü°ìÆü¤Î¾¡Éé¡£ËèÆü¡Ö¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÐ¤ò¤È¤ë¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÆÃ½¸ÈÉ¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÊÆÃ½¸ÈÉ¡Ë¡Ë