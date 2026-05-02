“蛇口をひねれば水が出てくる”日本では、つい水のありがたみを忘れてしまいがち。そんな中、今まさに“水の尊さ”を噛みしめているウミガメがSNSで話題になっています。水を抜かれたウミガメ (@umigame_kouenより引用)ポストしたのは、ウミガメ水族館が併設されている、ちょっと珍しい道の駅『ウミガメ公園』公式(三重県南牟婁郡紀宝町)です。水槽のお水を抜かれてしまったウミガメ、「終わった…」「水、水がないと生きていけな