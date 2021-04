『ビバヒル』アイアン・ジーリング主演、カルト的人気を誇る『シャークネード』全シリーズが一挙放送！

『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』のスティーブ・サンダース役で知られるアイアン・ジーリング主演。カルト的人気を誇る『シャークネード』シリーズ6作品が全国無料放送のBS12 トゥエルビにて一挙放送となる。

サメが飛ぶ!喰らう!舞い上がる!全米を騒然とさせたZ級サメパニック映画の金字塔『シャークネード』。

突如、カリフォルニア・ビーチを襲ったハリケーン。荒波と共に現れたサメが人々を喰い尽くしていく。だが、それは恐怖の始まりにすぎず、サメの大群を巻き込んだ巨大なトルネード"シャークネード"が発生! アメリカを絶望の淵に叩き込む!

アンソニー・C・フェランテがメガホンをとり、アイアン・ジーリングが主人公フィンを演じ、怒涛の勢いで繰り出される山場の連続を見逃せない! SNSで定期的に話題化し、本国アメリカではTV放送時にTwitter全米トレンド1位、レディー・ガガもつぶやくなど社会現象となった人気シリーズだ。

シリーズ第5弾となる『ワールド・タイフーン』では、シャークネードがついに日本に上陸し猛威を振るう。世界で同時多発するシャークネードは人類の想像を遥かに凌駕する最終形態へ...。完結編となる『ラスト・チェーンソー』では、幾度ものシャークネードとの戦いで、全てを失ったフィンが平和な時を取り戻すために時空を超えた戦いに挑む―。

■放送日程 全6回/19:00〜

4月29日(木)『シャークネード』

5月1日(土)『シャークネード カテゴリー2』

5月2日(日)『シャークネード エクストリーム・ミッション』

5月4日(火)『シャークネード4』

5月5日(水)『シャークネード5 ワールド・タイフーン』

5月6日(木)『シャークネード6 ラスト・チェーンソー』

また、『シャークネード』全シリーズ一挙放送記念して、4月29日(木)19:00より主人公フィンの吹替を担当する堀内賢雄と、3作目より登場のルーカス役の三上哲による特別トーク番組「堀内賢雄と三上哲のサメざんまい(仮)」 をYoutubeで生配信!

テレビで『シャークネード』を観ながら、お手元のスマホ・PCでトーク番組を楽しもう! ゴールデン・ウィークはBS12のゴールデン・サメ劇場でサメざんまい!

(海外ドラマNAVI)

