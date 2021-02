【今週スタートの海外ドラマ】ワイルドなシャーロックや名作ドラマの吹き替え版が開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はワイルドなシャーロック・ホームズが切り裂きジャックと対決するロシアドラマや、懐かしの名作ドラマ『ドクター・クイン 大西部の女医物語』、バラ戦争時代の15世紀の英国を女性の目線で描いたシリーズの放送がスタートとなる。お見逃しなく!

今週スタートの海外ドラマは以下の通り。

■2月9日(火)

(スターチャンネル)

人気アクション俳優ブルース・リーが生前に書き遺していた幻の原案を完全ドラマ化した『ウォリアー』シリーズの最新作。再びホップ・ウェイ組に迎えられた主人公ア・サーム(アンドリュー・コージ)は、実姉マイ・リン(ダイアン・ドーン)率いる宿敵ロン・ジー組への復讐を心に誓う。チャイナタウンの覇権をめぐる血みどろの抗争が繰り広げられる中、白人優位社会の維持をもくろむ市長、警察、そしてアイルランド系労働者のリーダー、リアリーの一味は反撃のチャンスを虎視眈々と狙う。

■2月11日(木)

(AXN)

『大草原の小さな家』と並ぶ人気を博した名作ドラマ。19世紀後半のアメリカ西部の町、コロラドスプリングスを舞台に、女性開業医のミケーラ・をとりまく人々や子どもたちとの生涯を描いた感動のストーリー。西部開拓時代の美しい自然や女性の自立、養子や家族、先住民族などさまざまな問題に、正面から立ち向かっていく女性開業医の奮闘に心が熱くなるヒューマン・ドラマだ。

■2月14日(日)

(チャンネル銀河)

『キリング・イヴ/Killing Eve』でドラマ・シリーズ部門主演女優賞を受賞したジョディ・カマーが主演を務める中世の英国が舞台のリミテッド・シリーズ。フィリッパ・グレゴリー(『ブーリン家の姉妹』)の小説「The Cousins' War」をベースにしており、バラ戦争時代の15世紀の英国を女性の目線で描く。

(AXNミステリー)

ホームズと切り裂きジャックの対決は原作にはないが、二人が同時代の人物ということで、ホームズが実在していたら、絶対にジャックに興味を持ち事件の真相に迫っていただろう、そして、もし二人が対決したら...と、ファンの妄想が膨らむ設定をドラマ化してしまったのがロシア発の本作だ。

19世紀のロンドン。名探偵シャーロック・ホームズ(マクシム・マトヴェーエフ)は街を恐怖に陥れる連続殺人鬼、切り裂きジャック(通称リッパー)を追っていた。そんな彼を嘲笑うかのように、リッパーはホームズの助手ワトソンに重傷を負わせ、姿をくらましてしまう。残された手がかりを頼りに単身ロシアのサンクトペテルブルクへ渡ったホームズは、そこで再び娼婦を狙った殺人事件に遭遇するのだった...。

