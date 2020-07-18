『音楽の日2020』トリは嵐! タイムテーブル＆曲目発表
きょう18日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2020』(14:00〜23:18、約9時間生放送)のタイムテーブルが同日、公式サイトにて発表された。
「音楽の力で日本を元気に!」という願いを込めて2011年から始まった『音楽の日』。総合司会は、10年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。今年のテーマは「日本の元気！」。元気や勇気を与えてくれた数々の名曲と共に、アーティストたちの熱いパフォーマンスを送る。
タイムテーブルは以下の通り(各時間内の並びは五十音順。歌唱時間の目安。生放送につき放送内容など変更の可能性あり)。
○■14時〜
石川さゆり「さのさ」
石川さゆり feat. KREVA,MIYAVI「火事と喧嘩は江戸の華」
AKB48「ヘビーローテーション」「365日の紙飛行機」
サンプラザ中野くん「Runner」
島津亜矢「川の流れのように」
スキマスイッチ「全力少年」
TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」「いただきSummer」「Beach Time」(中継)
松平健「マツケンサンバII」
森山直太朗「すぐそこにNEW DAYS」(中継)
○■15時〜
AI「Story」
【日本を元気にしたダンスメドレー】
E-girls「Follow Me」「ごめんなさいのKissing You」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「チートタイム」
日向坂46「ドレミソラシド」
MAX「Ride on time」
倉木麻衣「Feel fine!」
ジャニーズWEST「証拠」「Big Shot!!」
SEKAI NO OWARI「umbrella」
【服部克久さん 追悼企画】
谷村新司「昴ーすばるー」
宮本浩次「P.S. I love you」
森高千里「私の夏」「ララサンシャイン」「私がおばさんになっても」
○■16時〜
AI「ギフト」
家入レオ「未完成」
【日本に元気を与えてきた名曲リレー(カラオケ編)】
桐谷健太「海の声」
ZIGGY「GLORIA」
大事MANブラザーズ立川俊之「それが大事」
DOZAN11(三木道三)「Lifetime Respect」
郷ひろみ「2億4千万の瞳」「ウォンチュー!!!」「GOLDFINGER’99」
鈴木雅之「ガラス越しに消えた夏」
Sexy Zone「ぎゅっと」「RUN」
flumpool「君に届け」(中継)
MAN WITH A MISSION「Emotions」「Remember Me」
○■17時〜
エレファントカシマシ「俺たちの明日」
KAT-TUN「Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜」「to the NEXT」
GENERATION from EXILE TRIBE「AGEHA」
【日本に元気を与えてきた名曲リレー(アニソン編)】
影山ヒロノブ「CHARA HEAD CHARA」
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」
西川貴教+ASCA「天秤-Libra-」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
FIELD OF VIEW「DAN DAN 心惹かれてく」
WANDS「世界が終るまでは・・・」
BiSH「プロミスザスター」
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Last Mermaid…」
森山直太朗「生きてることが辛いなら」
○■18時〜
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Movin' On」「Rat-tat-tat」
スピッツ「猫ちぐら」
DA PUMP「U.S.A.」「Rhapsody in Blue」「P.A.R.T.Y.〜ユニバース・フェスティバル〜」
Perfume「レーザービーム」「FLASH」「再生」
milet「us」
LiSA「Catch the Moment」
○■19時〜
【日本列島全国同時中継大合唱】
いきものがかり「YELL」
関ジャニ∞「前向きスクリーム!」「Re：LIVE」
ゴールデンボンバー「女々しくて〜手筒花火ver〜」(中継)
【豪華アーティストによるカバーメドレー】
家入レオ「HANABI」(Mr.Children)
島津亜矢「Pretender」(Official髭男dism)
城田優「キセキ」(GReeeeN)
新妻聖子「何度でも」(DREAMS COME TRUE)
乃木坂46「負けないで」(ZARD)
氷川きよし「小さな恋のうた」(MONGOL800)
SixTONES「Imitation Rain」「NAVIGATOR」
Snow Man「D.D.」「KISSIN’ MY LIPS」
○■20時〜
【ファンが選んだディズニーソングTOP10カバーリレー】
城田優＆ISSA
生田絵梨花(乃木坂46)＆松田里奈(欅坂46)＆佐々木美玲(日向坂46)
島津亜矢
Little Glee Monster
Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Sha la la☆Summer Time」「WANNA BEEEE!!!」
King & Prince「Key of Heart」「koi-wazurai」「Mazy Night」
平原綾香「Jupiter」(中継)
V6「愛なんだ」「Darling」「It’s my life」
Little Glee Monster「好きだ。」「ECHO」
○■21時〜
KinKi Kids「KANZAI BOYA」「フラワー」
サンボマスター「忘れないで 忘れないで」「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」(中継)
MISIA スペシャルメドレー(中継)
○■22時〜
欅坂46「風に吹かれても」「誰がその鐘を鳴らすのか？」
【豪華アーティストによるカバーメドレー】
ISSA「僕が僕であるために」(尾崎豊)
三浦大知「少年時代」(井上陽水)
Little Glee Monster「Hero」(安室奈美恵)
【スペシャル企画】
日曜劇場「半沢直樹」の音楽を生演奏
主演の堺雅人が生出演
NEWS「「生きろ」」
乃木坂46「裸足でSummmer」「世界中の隣人よ」
BEGIN「島人ぬ宝」(中継)
三浦大知「I'm Here」
○■23時〜
嵐 スペシャルメドレー
「音楽の力で日本を元気に!」という願いを込めて2011年から始まった『音楽の日』。総合司会は、10年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。今年のテーマは「日本の元気！」。元気や勇気を与えてくれた数々の名曲と共に、アーティストたちの熱いパフォーマンスを送る。
タイムテーブルは以下の通り(各時間内の並びは五十音順。歌唱時間の目安。生放送につき放送内容など変更の可能性あり)。
○■14時〜
石川さゆり「さのさ」
石川さゆり feat. KREVA,MIYAVI「火事と喧嘩は江戸の華」
AKB48「ヘビーローテーション」「365日の紙飛行機」
サンプラザ中野くん「Runner」
島津亜矢「川の流れのように」
スキマスイッチ「全力少年」
TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」「いただきSummer」「Beach Time」(中継)
松平健「マツケンサンバII」
森山直太朗「すぐそこにNEW DAYS」(中継)
○■15時〜
AI「Story」
【日本を元気にしたダンスメドレー】
E-girls「Follow Me」「ごめんなさいのKissing You」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「チートタイム」
日向坂46「ドレミソラシド」
MAX「Ride on time」
倉木麻衣「Feel fine!」
ジャニーズWEST「証拠」「Big Shot!!」
SEKAI NO OWARI「umbrella」
【服部克久さん 追悼企画】
谷村新司「昴ーすばるー」
宮本浩次「P.S. I love you」
森高千里「私の夏」「ララサンシャイン」「私がおばさんになっても」
○■16時〜
AI「ギフト」
家入レオ「未完成」
【日本に元気を与えてきた名曲リレー(カラオケ編)】
桐谷健太「海の声」
ZIGGY「GLORIA」
大事MANブラザーズ立川俊之「それが大事」
DOZAN11(三木道三)「Lifetime Respect」
郷ひろみ「2億4千万の瞳」「ウォンチュー!!!」「GOLDFINGER’99」
鈴木雅之「ガラス越しに消えた夏」
Sexy Zone「ぎゅっと」「RUN」
flumpool「君に届け」(中継)
MAN WITH A MISSION「Emotions」「Remember Me」
○■17時〜
エレファントカシマシ「俺たちの明日」
KAT-TUN「Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜」「to the NEXT」
GENERATION from EXILE TRIBE「AGEHA」
【日本に元気を与えてきた名曲リレー(アニソン編)】
影山ヒロノブ「CHARA HEAD CHARA」
高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」
西川貴教+ASCA「天秤-Libra-」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
FIELD OF VIEW「DAN DAN 心惹かれてく」
WANDS「世界が終るまでは・・・」
BiSH「プロミスザスター」
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Last Mermaid…」
森山直太朗「生きてることが辛いなら」
○■18時〜
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Movin' On」「Rat-tat-tat」
スピッツ「猫ちぐら」
DA PUMP「U.S.A.」「Rhapsody in Blue」「P.A.R.T.Y.〜ユニバース・フェスティバル〜」
Perfume「レーザービーム」「FLASH」「再生」
milet「us」
LiSA「Catch the Moment」
○■19時〜
【日本列島全国同時中継大合唱】
いきものがかり「YELL」
関ジャニ∞「前向きスクリーム!」「Re：LIVE」
ゴールデンボンバー「女々しくて〜手筒花火ver〜」(中継)
【豪華アーティストによるカバーメドレー】
家入レオ「HANABI」(Mr.Children)
島津亜矢「Pretender」(Official髭男dism)
城田優「キセキ」(GReeeeN)
新妻聖子「何度でも」(DREAMS COME TRUE)
乃木坂46「負けないで」(ZARD)
氷川きよし「小さな恋のうた」(MONGOL800)
SixTONES「Imitation Rain」「NAVIGATOR」
Snow Man「D.D.」「KISSIN’ MY LIPS」
○■20時〜
【ファンが選んだディズニーソングTOP10カバーリレー】
城田優＆ISSA
生田絵梨花(乃木坂46)＆松田里奈(欅坂46)＆佐々木美玲(日向坂46)
島津亜矢
Little Glee Monster
Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Sha la la☆Summer Time」「WANNA BEEEE!!!」
King & Prince「Key of Heart」「koi-wazurai」「Mazy Night」
平原綾香「Jupiter」(中継)
V6「愛なんだ」「Darling」「It’s my life」
Little Glee Monster「好きだ。」「ECHO」
○■21時〜
KinKi Kids「KANZAI BOYA」「フラワー」
サンボマスター「忘れないで 忘れないで」「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」(中継)
MISIA スペシャルメドレー(中継)
○■22時〜
欅坂46「風に吹かれても」「誰がその鐘を鳴らすのか？」
【豪華アーティストによるカバーメドレー】
ISSA「僕が僕であるために」(尾崎豊)
三浦大知「少年時代」(井上陽水)
Little Glee Monster「Hero」(安室奈美恵)
【スペシャル企画】
日曜劇場「半沢直樹」の音楽を生演奏
主演の堺雅人が生出演
NEWS「「生きろ」」
乃木坂46「裸足でSummmer」「世界中の隣人よ」
BEGIN「島人ぬ宝」(中継)
三浦大知「I'm Here」
○■23時〜
嵐 スペシャルメドレー