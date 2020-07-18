きょう18日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2020』(14:00〜23:18、約9時間生放送)のタイムテーブルが同日、公式サイトにて発表された。

『音楽の日2020』タイムテーブル発表


「音楽の力で日本を元気に!」という願いを込めて2011年から始まった『音楽の日』。総合司会は、10年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。今年のテーマは「日本の元気！」。元気や勇気を与えてくれた数々の名曲と共に、アーティストたちの熱いパフォーマンスを送る。

タイムテーブルは以下の通り(各時間内の並びは五十音順。歌唱時間の目安。生放送につき放送内容など変更の可能性あり)。

○■14時〜

石川さゆり「さのさ」

石川さゆり feat. KREVA,MIYAVI「火事と喧嘩は江戸の華」

AKB48「ヘビーローテーション」「365日の紙飛行機」

サンプラザ中野くん「Runner」

島津亜矢「川の流れのように」

スキマスイッチ「全力少年」

TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」「いただきSummer」「Beach Time」(中継)

松平健「マツケンサンバII」

森山直太朗「すぐそこにNEW DAYS」(中継)

○■15時〜

AI「Story」

【日本を元気にしたダンスメドレー】

E-girls「Follow Me」「ごめんなさいのKissing You」

A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「チートタイム」

日向坂46「ドレミソラシド」

MAX「Ride on time」

倉木麻衣「Feel fine!」

ジャニーズWEST「証拠」「Big Shot!!」

SEKAI NO OWARI「umbrella」

【服部克久さん 追悼企画】

谷村新司「昴ーすばるー」

宮本浩次「P.S. I love you」

森高千里「私の夏」「ララサンシャイン」「私がおばさんになっても」

○■16時〜

AI「ギフト」

家入レオ「未完成」

【日本に元気を与えてきた名曲リレー(カラオケ編)】

桐谷健太「海の声」

ZIGGY「GLORIA」

大事MANブラザーズ立川俊之「それが大事」

DOZAN11(三木道三)「Lifetime Respect」

郷ひろみ「2億4千万の瞳」「ウォンチュー!!!」「GOLDFINGER’99」

鈴木雅之「ガラス越しに消えた夏」

Sexy Zone「ぎゅっと」「RUN」

flumpool「君に届け」(中継)

MAN WITH A MISSION「Emotions」「Remember Me」

○■17時〜

エレファントカシマシ「俺たちの明日」

KAT-TUN「Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜」「to the NEXT」

GENERATION from EXILE TRIBE「AGEHA」

【日本に元気を与えてきた名曲リレー(アニソン編)】

影山ヒロノブ「CHARA HEAD CHARA」

高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」

西川貴教+ASCA「天秤-Libra-」

氷川きよし「限界突破×サバイバー」

FIELD OF VIEW「DAN DAN 心惹かれてく」

WANDS「世界が終るまでは・・・」

BiSH「プロミスザスター」

Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Last Mermaid…」

森山直太朗「生きてることが辛いなら」

○■18時〜

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Movin' On」「Rat-tat-tat」

スピッツ「猫ちぐら」

DA PUMP「U.S.A.」「Rhapsody in Blue」「P.A.R.T.Y.〜ユニバース・フェスティバル〜」

Perfume「レーザービーム」「FLASH」「再生」

milet「us」

LiSA「Catch the Moment」

○■19時〜

【日本列島全国同時中継大合唱】

いきものがかり「YELL」

関ジャニ∞「前向きスクリーム!」「Re：LIVE」

ゴールデンボンバー「女々しくて〜手筒花火ver〜」(中継)

【豪華アーティストによるカバーメドレー】

家入レオ「HANABI」(Mr.Children)

島津亜矢「Pretender」(Official髭男dism)

城田優「キセキ」(GReeeeN)

新妻聖子「何度でも」(DREAMS COME TRUE)

乃木坂46「負けないで」(ZARD)

氷川きよし「小さな恋のうた」(MONGOL800)

SixTONES「Imitation Rain」「NAVIGATOR」

Snow Man「D.D.」「KISSIN’ MY LIPS」

○■20時〜

【ファンが選んだディズニーソングTOP10カバーリレー】

城田優＆ISSA

生田絵梨花(乃木坂46)＆松田里奈(欅坂46)＆佐々木美玲(日向坂46)

島津亜矢

Little Glee Monster

Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Sha la la☆Summer Time」「WANNA BEEEE!!!」

King & Prince「Key of Heart」「koi-wazurai」「Mazy Night」

平原綾香「Jupiter」(中継)

V6「愛なんだ」「Darling」「It’s my life」

Little Glee Monster「好きだ。」「ECHO」

○■21時〜

KinKi Kids「KANZAI BOYA」「フラワー」

サンボマスター「忘れないで 忘れないで」「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」(中継)

MISIA　スペシャルメドレー(中継)

○■22時〜

欅坂46「風に吹かれても」「誰がその鐘を鳴らすのか？」

【豪華アーティストによるカバーメドレー】

ISSA「僕が僕であるために」(尾崎豊)

三浦大知「少年時代」(井上陽水)

Little Glee Monster「Hero」(安室奈美恵)

【スペシャル企画】

日曜劇場「半沢直樹」の音楽を生演奏

主演の堺雅人が生出演

NEWS「「生きろ」」

乃木坂46「裸足でSummmer」「世界中の隣人よ」

BEGIN「島人ぬ宝」(中継)

三浦大知「I'm Here」

○■23時〜

　スペシャルメドレー