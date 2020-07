『音楽の日2020』タイムテーブル発表

きょう18日に放送されるTBS系音楽特番『 音楽の日 2020』(14:00〜23:18、約9時間生放送)のタイムテーブルが同日、公式サイトにて発表された。「音楽の力で日本を元気に!」という願いを込めて2011年から始まった『音楽の日』。総合司会は、10年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。今年のテーマは「日本の元気!」。元気や勇気を与えてくれた数々の名曲と共に、アーティストたちの熱いパフォーマンスを送る。タイムテーブルは以下の通り(各時間内の並びは五十音順。歌唱時間の目安。生放送につき放送内容など変更の可能性あり)。○■14時〜石川さゆり「さのさ」石川さゆり feat. KREVA,MIYAVI「火事と喧嘩は江戸の華」AKB48「ヘビーローテーション」「365日の紙飛行機」サンプラザ中野くん「Runner」島津亜矢「川の流れのように」スキマスイッチ「全力少年」TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」「いただきSummer」「Beach Time」(中継)松平健「マツケンサンバII」森山直太朗「すぐそこにNEW DAYS」(中継)○■15時〜AI「Story」【日本を元気にしたダンスメドレー】E-girls「Follow Me」「ごめんなさいのKissing You」A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「チートタイム」日向坂46「ドレミソラシド」MAX「Ride on time」倉木麻衣「Feel fine!」ジャニーズWEST「証拠」「Big Shot!!」SEKAI NO OWARI「umbrella」【服部克久さん 追悼企画】谷村新司「昴ーすばるー」宮本浩次「P.S. I love you」森高千里「私の夏」「ララサンシャイン」「私がおばさんになっても」○■16時〜AI「ギフト」家入レオ「未完成」【日本に元気を与えてきた名曲リレー(カラオケ編)】桐谷健太「海の声」ZIGGY「GLORIA」大事MANブラザーズ立川俊之「それが大事」DOZAN11(三木道三)「Lifetime Respect」郷ひろみ「2億4千万の瞳」「ウォンチュー!!!」「GOLDFINGER’99」鈴木雅之「ガラス越しに消えた夏」Sexy Zone「ぎゅっと」「RUN」flumpool「君に届け」(中継)MAN WITH A MISSION「Emotions」「Remember Me」○■17時〜エレファントカシマシ「俺たちの明日」KAT-TUN「Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜」「to the NEXT」GENERATION from EXILE TRIBE「AGEHA」【日本に元気を与えてきた名曲リレー(アニソン編)】影山ヒロノブ「CHARA HEAD CHARA」高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」西川貴教+ASCA「天秤-Libra-」氷川きよし「限界突破×サバイバー」FIELD OF VIEW「DAN DAN 心惹かれてく」WANDS「世界が終るまでは・・・」BiSH「プロミスザスター」Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Last Mermaid…」森山直太朗「生きてることが辛いなら」○■18時〜三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Movin' On」「Rat-tat-tat」スピッツ「猫ちぐら」DA PUMP「U.S.A.」「Rhapsody in Blue」「P.A.R.T.Y.〜ユニバース・フェスティバル〜」Perfume「レーザービーム」「FLASH」「再生」milet「us」LiSA「Catch the Moment」○■19時〜【日本列島全国同時中継大合唱】いきものがかり「YELL」関ジャニ∞「前向きスクリーム!」「Re:LIVE」ゴールデンボンバー「女々しくて〜手筒花火ver〜」(中継)【豪華アーティストによるカバーメドレー】家入レオ「HANABI」(Mr.Children)島津亜矢「Pretender」(Official髭男dism)城田優「キセキ」(GReeeeN)新妻聖子「何度でも」(DREAMS COME TRUE)乃木坂46「負けないで」(ZARD)氷川きよし「小さな恋のうた」(MONGOL800)SixTONES「Imitation Rain」「NAVIGATOR」Snow Man「D.D.」「KISSIN’ MY LIPS」○■20時〜【ファンが選んだディズニーソングTOP10カバーリレー】城田優&ISSA生田絵梨花(乃木坂46)&松田里奈(欅坂46)&佐々木美玲(日向坂46)島津亜矢Little Glee MonsterKis-My-Ft2「Everybody Go」「Sha la la☆Summer Time」「WANNA BEEEE!!!」King & Prince「Key of Heart」「koi-wazurai」「Mazy Night」平原綾香「Jupiter」(中継)V6「愛なんだ」「Darling」「It’s my life」Little Glee Monster「好きだ。」「ECHO」○■21時〜KinKi Kids「KANZAI BOYA」「フラワー」サンボマスター「忘れないで 忘れないで」「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」(中継)MISIA スペシャルメドレー(中継)○■22時〜欅坂46「風に吹かれても」「誰がその鐘を鳴らすのか?」【豪華アーティストによるカバーメドレー】ISSA「僕が僕であるために」(尾崎豊)三浦大知「少年時代」(井上陽水)Little Glee Monster「Hero」(安室奈美恵)【スペシャル企画】日曜劇場「半沢直樹」の音楽を生演奏主演の堺雅人が生出演NEWS「「生きろ」」乃木坂46「裸足でSummmer」「世界中の隣人よ」BEGIN「島人ぬ宝」(中継)三浦大知「I'm Here」○■23時〜 嵐 スペシャルメドレー