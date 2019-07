■「ミックスベリースムージー」

■「桃のスムージー」

【モデルプレス=2019/07/03】 マクドナルド から「ミックスベリースムージー」「倍ミックスベリースムージー」が、2019年7月10日(水)より期間限定で新登場する。今回の ドリンク は、“McCafe by Barista”でごろっとした果実が味わえるサマードリンクシリーズのフルーツスムージー第2弾。「ミックスベリースムージー」は、ベリーづくしのフルーティーで贅沢な味わいのスムージー。酸味と甘みのバランスが絶妙な4種のベリーを使ったミックスベリーソースをスムージーベースに使用し、爽やかで甘酸っぱい味わいとなっている。トッピングにはクランベリーやカシスなどの果肉がまるごと入ったソースがかけられ、ミックスベリーのごろっとした果肉とフレッシュ感を堪能できる。食べ方による味や食感の変化も楽しめる桃づくしの“McCafé by Barista”人気メニュー「桃のスムージー」も引き続き販売中。また、「ミックスベリースムージー」「桃のスムージー」ともに60円の追加料金で、トッピングが2倍になる、”倍”スムージーも同時に販売。果肉感がたっぷりな、リッチな味わいが楽しめる。(modelpress編集部)価格:Mサイズ490円、Lサイズ530円価格(倍トッピング):Mサイズ550円、Lサイズ590円期間:2019年7月10日(水)〜8月上旬(予定)価格:Mサイズ440円、Lサイズ480円価格(倍トッピング):Mサイズ500円、Lサイズ540円期間:販売中〜2019年9月中旬(予定)販売エリア:全国の“McCafe by Barista”併設マクドナルド店舗(100店舗※2019年7月時点)販売時間:McCafe by Barista”営業時間中(営業時間は店舗によって異なる)情報:日本マクドナルド【Not Sponsored 記事】