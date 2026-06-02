中井亜美がアイスショーに出演した際の写真を公開した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美が自身のインスタグラムを更新し、5月30、31日に千葉の幕張で行われたアイスショー「Fantasy on Ice」に出演した際の写真を公開した。【写真】豪華メンバー集結！中井亜美が投稿したアイスショーの様子をチェック現役引退した坂本花織さんのセルフィーで撮影された集合写真の他、氷