「初めての出演でしたが…」中井亜美、坂本花織らと“豪華絢爛”…「亜美ちゃんの笑顔最強」「前髪どタイプです」

中井亜美がアイスショーに出演した際の写真を公開した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美が自身のインスタグラムを更新し、5月30、31日に千葉の幕張で行われたアイスショー「Fantasy on Ice」に出演した際の写真を公開した。

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現役引退した坂本花織さんのセルフィーで撮影された集合写真の他、氷上でのパフォーマンスや手を振る姿、舞台裏の様子の写真などが20枚掲載されている。

中井は「初めての出演でしたがとっても楽しく、幸せな時間を皆さんと過ごせました！」などと綴り、アイスショーを楽しんだことを報告した。

この投稿には「亜美ちゃんの笑顔最強」「ショー凄く素敵でした！！」「亜美ちゃん可愛い」「亜美ちゃんいつも可愛すぎる」「前髪どタイプです」「楽しそうに滑ってるところほんとすきー」「華があるな〜」と、多くの反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]