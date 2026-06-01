新潟市西区の住宅で2か月以上にわたり、高齢男性の遺体を放置した疑いで55歳の男が5月28日に逮捕された事件で、警察は6月1日、遺体は容疑者の父親と判明したと発表しました。遺体は、死体遺棄の疑いで逮捕された新潟市西区青山の無職、渡邊栄雄容疑者（55）の78歳の父親です。渡邊容疑者はことし3月上旬ごろ、父親が自宅で死亡しているのを認識しながら、2か月以上にわたり遺体を放置した疑いがもたれています。男性の関係者から「