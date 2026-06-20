◇米男子ゴルフツアー全米オープン第2日（2026年6月19日米ニューヨーク州シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）前日から持ち越した第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われた。2ホールを残していた初出場の久常涼（23＝SBSホールディングス）は1オーバー71の30位で第1ラウンドを完了し、第2ラウンドは4バーディー、3ボギーの69で回り、通算イーブンパーでホールアウトした。「流れよく2日間プレーできた。大きな