東京大学の五月祭に爆破予告があり、１日目が中止となりました。 5月26日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、憲法学者で東京都立大学教授の木村草太がこの問題について語りました。 木村「五月半ばの東京大学の『東大五月祭』で、ある政党の代表を招いた講演会が企画されました。その方の発言について、差別的ではないか、非科学的ではないかとの指摘があり、今回の講演にもそのような発言が出るので