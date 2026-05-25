滋賀県彦根市の彦根城滋賀県の彦根城の世界文化遺産登録に向け、県と彦根市がつくる協議会は25日、文化庁に推薦書案を再提出した。国の文化審議会（文化審）が昨年「説明に課題が残る」として遺産登録の推薦候補とするのを見送ったことを踏まえ、内容を見直した。2028年の登録を目指す。推薦書案は彦根城の単独での推薦を堅持した上で、彦根城の歴史的な価値をより緻密に説明した。江戸幕府の長期安定を支えた大名による統治の