自民党本部で開かれた自民党安全保障調査会の会合＝25日午後、東京・永田町自民党安全保障調査会は25日の全体会合で、国家安保戦略など安保関連3文書の改定に向けた政府への提言案を大筋了承した。6月前半にも高市早苗首相に手渡す方向で調整する。反撃能力（敵基地攻撃能力）強化のために長射程ミサイルを運用する潜水艦を巡り、原子力など特定の動力の記載は見送った。連立を組む日本維新の会では原潜保有の必要性を指摘する