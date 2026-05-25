栃木県上三川町の民家で5月14日に住民の69歳の女性と愛犬が惨殺された強盗殺人事件。現場周辺で事件前に複数回目撃された黒い軽自動車が、3月に東京都新宿区百人町で起きた窃盗未遂事件でも使われていた可能性が浮上した。百人町で狙われた酒店は4月にも男らに襲撃されており、警視庁はこの強盗未遂事件で６人を逮捕した。3月と4月の百人町の事件と上三川町の強盗殺人に接点があったとみられ、警視庁などは背後にいるトクリュウ（