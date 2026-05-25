フィリピン大統領国賓来日の主な日程政府は25日、フィリピンのマルコス大統領の国賓来日に関する概要を明らかにした。高市早苗首相と28日に東京都内で会談し、東・南シナ海で軍事的威圧を強める中国をにらみ、安全保障分野を中心に連携強化を確認する見通し。今年は両国の国交正常化70周年の節目に当たり、両国関係の「包括的戦略的パートナーシップ」への格上げで合意する方針だ。マルコス氏は26日に来日し、27日に天皇陛下と