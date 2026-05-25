「エンハンスト・ゲームズ」の特設会場＝24日、米ネバダ州ラスベガス（ゲッティ＝共同）【ラスベガス共同】国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」が24日、米ネバダ州ラスベガスで初開催され、競泳の男子50メートル自由形で2024年パリ五輪5位のクリスティアン・ゴロメーフ（ギリシャ）が世界記録（20秒88）より速い20秒81で泳いだ。各種目の優勝賞金は25万ドル（約4千万円）で、ゴ