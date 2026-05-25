首相官邸で開かれた、女性の健康課題などを議論する副大臣会議＝25日午後政府は25日、女性の健康課題などを議論する副大臣会議を開き、今後の取り組みの方向性をまとめた。多様な症状が現れる更年期世代の女性を適切な医療につなげるため、対応できる医療機関のリストをポータルサイトに掲載するなどの対策を進める。経済財政運営の指針「骨太方針」に反映させる。内閣官房などによると、サイトは女性の健康問題に特化した研究