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【『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 アマテ・ユズリハ（マチュ）＆ハロ フィギュア エンディング ver.】 【『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 ニャアン＆コンチ フィギュア エンディング ver.】 6月23日 展開開始予定 BANDAI SPIRITSはバンプレストより、「アマテ・ユズリハ（マチュ）＆ハロ フィギュア エンディング ver.」、「ニャアン＆コンチ フィギュア エンディング ver.」の展開を6月