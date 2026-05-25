【『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 アマテ・ユズリハ（マチュ）＆ハロ フィギュア エンディング ver.】 【『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 ニャアン＆コンチ フィギュア エンディング ver.】 6月23日 展開開始予定

BANDAI SPIRITSはバンプレストより、「アマテ・ユズリハ（マチュ）＆ハロ フィギュア エンディング ver.」、「ニャアン＆コンチ フィギュア エンディング ver.」の展開を6月23日に開始する。

本製品はTVアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のエンディングに登場する際の「アマテ・ユズリハ」、「ニャアン」、「ハロ」、「コンチ」の姿を再現したフィギュア。全高は「マチュ」が約20センチ、「ハロ」が約3センチ、「ニャアン」が約23センチ、「コンチ」が約4センチとなっている。

エンディング映像で、ミラーボールの光のもとで踊る2人と2機を再現。手足の先までこだわった造形を感じられ、2人を並べて飾れば楽しそうに踊る姿を思い出せる。

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 アマテ・ユズリハ（マチュ）＆ハロ フィギュア エンディング ver.

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』 ニャアン＆コンチ フィギュア エンディング ver.

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