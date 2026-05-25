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【ミニッツRWD MR-04 レディセット Honda NSX 130Rホワイト】 【ミニッツRWD MR-04 レディセット Honda NSX イエロー・パール】 5月末発売予定 価格：各28,380円 京商はRCカー「ミニッツRWD MR-04 レディセット Honda NSX 130Rホワイト」、「ミニッツRWD MR-04 レディセット Honda NSX イエロー・パール」を5月末に発売する。価格は各28