【ミニッツRWD MR-04 レディセット Honda NSX 130Rホワイト】 【ミニッツRWD MR-04 レディセット Honda NSX イエロー・パール】 5月末発売予定 価格：各28,380円

京商はRCカー「ミニッツRWD MR-04 レディセット Honda NSX 130Rホワイト」、「ミニッツRWD MR-04 レディセット Honda NSX イエロー・パール」を5月末に発売する。価格は各28,380円。

本商品に採用されるシャーシは2023年にデビューした第4世代のMR-04シャシーがベースとなっている。MR-04は基本設計はMR-03を引き継ぎつつ、低重心化やステアリング回りの設計変更によって大幅な進化を果たしており、この4シャシーにレディセット用のR/Cユニットを搭載している。

本商品のボディのモチーフは2代目NSXの「130Rホワイト」と「イエロー・パール」。最先端のエアロダイナミクスを駆使した流麗なフォルムを楽しめる。

【130Rホワイト】【イエロー・パール】