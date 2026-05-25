授賞式で松本国家公務員制度相（前列中央）と記念写真に納まる受賞者ら＝25日午後、東京都千代田区政府は25日、国家公務員の働き方改革に向けた好事例を表彰する授賞式を東京都内で開いた。最優秀賞には生成人工知能（AI）を活用した業務効率化や、職員が自由に席を選べるオフィス改革など八つの取り組みが選ばれた。職場環境を改善し「ブラック霞が関」とやゆされる過酷な勤務イメージの払拭につなげる狙いがある。松本尚国家