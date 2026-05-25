【プラリカバリーキット】 5月末 発売予定 価格：1,650円 ガイアノーツは、補修キット「プラリカバリーキット」を5月末に発売する。価格は1,650円。 本商品は付属のパウダーとリキッドを混ぜることで欠けたパーツの再生や肉抜き部分を埋めることができる補修キット。約5分で硬化し、プラスチックと同等のものができ上がる。完全硬化後に切削、や