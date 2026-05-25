【学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね】 6月11日より順次展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね」を6月11日より順次展開を予定している。 本景品はゲーム「学園アイドルマスター」より「藤田ことね」を「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきしゅきソング」の衣装でプライズフィギュ