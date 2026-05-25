【「エリア88」 F-20 タイガーシャーク “風間 真”】 8月26日ごろ 発売予定 価格：9,020円 ハセガワは、プラモデル「『エリア88』 F-20 タイガーシャーク “風間 真”」を8月26日ごろに発売する。価格は9,020円。 本商品は新谷かおる氏の漫画「エリア88」より主人公、風間 真が搭乗する戦闘機「F-20 タイガーシャーク」を1/48スケー