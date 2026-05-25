【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 6月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」を6月に予約受付を開始する。 本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒となるチータ型ゾイド「ライトニングサイクス